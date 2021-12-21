美國職業冰球聯盟NHL因為COVID-19疫情爆發而暫停賽季，聯盟與球員工會達成共識後，宣布美國時間22日至25日之間所有賽事和練習暫停，直到耶誕節結束後12月26日開始練球，並於27日再重開例行賽，這同時避免了球隊在各城市之間的頻繁移動。

公告提到在假期結束之後，每個人都必須有陰性檢測證明才能進入球隊設施。換言之，如果疫情沒有控制下來，例行賽仍有可能在重開之後再度延期，因為有些球隊無法湊出足夠的球員上場比賽。

近幾個星期有119位球員被放進NHL的COVID隔離名單，總計將近150人、超過40場比賽被迫改期。原本NHL考慮放行球員參加北京冬奧（2022年2月），但美媒ESPN推測隨著疫情擴散，職業球員前往北京冬奧的希望愈來愈小。聯盟必須在明年1月10日之前做出最終決定。

多倫多楓葉隊主力前鋒馬修斯（Auston Matthews）對加拿大官媒表示很想去打冬奧（馬修斯是美國人），但是眼前的疫情很不妙。聯盟第一的高手、愛德蒙頓油人隊中鋒麥大衛（Connor McDavid）也將無緣奧運。

NHL自從2014年索契冬奧以來就沒有再開放球員打奧運，2018年平昌冬奧在南韓舉行，因為時差的關係讓NHL興趣缺缺，認為無法增加歐美地區的收視率。當時NHL有意拓展中國大陸的市場，較有意願開放球員前往北京冬奧，但現在疫情蔓延的情況下很可能被迫放棄。