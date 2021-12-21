王力宏離婚風波延燒四野，連不認識的網紅也紛紛來蹭，王力宏的家族背景自然不會被放過；據政大歷史學者彭明輝發現，王力宏的外舅公是中研院院士許倬雲，其弟許翼雲當過原能會主委，奶奶許留芬則是海軍上將的長女，網民見了顯赫家世驚嘆根本「貴族世家」；就連名歌手李建復也是王力宏的表舅，曾與王力宏、女兒李友珊共同創作《龍的傳人-肆拾年》。

政大歷史系教授彭明輝在臉書發文指出，王力宏的奶奶許留芬，是中華民國海軍少將許鳳藻的長女，許留芬的妹妹許婉清，更嫁給曾任經濟部次長的李模，而他們兒子大有來頭，正是曾翻唱侯德健《龍的傳人》，因而大紅大紫的校園民歌手李建復，也就是說李建復算是王力宏的表舅。

李建復（左）與《中國好聲音》第3季冠軍歌手李琦合唱《漁樵問答》。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

據傳當年王力宏會從歌壇出道，就是表舅李建復從中幫忙穿針引線，王力宏也曾翻唱過李建復唱紅的《龍的傳人》。還不光是如此，許留芬七弟許倬雲，是中央研究院院士，兄弟許翼雲、許慶雲，一個當過原能會主委，一個是造紙專家，顯赫的家族背景因王力宏的離婚風波而曝光，網民見了這份名單大嘆：「根本貴族世家」。

中研院院士許倬雲。（陳信翰攝）

為了報答表舅李建復的提攜之情，王力宏曾和方文山、劉卓、李壽全聯袂出擊，連同李建復和李友珊將門虎女，打造2018全新版本《龍的傳人-肆拾年》，幚靚妹表妹李友珊踏入歌壇壯聲勢，李友珊也曾在《民歌45演唱會》唱這首歌。可惜王力宏目前身陷醜聞風暴，原本金字招牌的門楣暫顯黯淡無光。