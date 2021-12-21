台中角頭「要命小方」方敏懿的獨子常偉政，18歲就組詐騙集團，因涉傷害、妨害自由等4罪，遭台中、台南地檢署通緝3年多。豐原警方掌握常偉政行蹤，昨下午在大肚緝捕歸案，他自知難逃法網，看到員警時先是楞了一下，隨即語氣平淡地說「早晚都要面對」。

「要命小方」方敏懿靠詐騙闖出名號，後來擁槍自重，改組暴力集團，以兇狠、敢衝出名，成為中部中生代角頭，並涉犯擄人勒贖、強盜等重罪，遭判刑17年半，正在獄中服刑。

方的林姓妻子去年8月酒駕賓士車，連撞3車後，趁送醫尿遁，躲了24小時才由律師陪同到案。方的前妻常新汝綽號「姐姐」，作風剽悍，是台中毒品圈的大姐頭，她與陳男再婚並組販毒集團，2016年被捕入獄。

方敏懿全家都走上不歸路，他一手帶大的獨子常偉政（從母姓）18歲就繼承衣缽，自組詐騙集團，自豪騙大陸人是「為台灣的經濟繁榮」。常偉政因黑吃黑惹禍上身，2017年1月28日深夜在台中市五權西路遭仇家擄走，對方開出500萬元贖金，拘禁摩鐵14小時後獲釋。

警方指出，常偉政3年前陸續犯下傷害、妨害自由、詐欺等4件刑案，判刑確定卻未入監服刑，遭台中、台南地檢署發布通緝。常偉政逃亡期間，獲得父親道上人脈支援，生活過得無憂無慮，並不時更換租屋地點，除藏匿大肚山地區，也投宿汽車旅館，以躲避警方查緝。

台中豐原警方歷經多月追查，掌握常偉政昨下午開保時捷載女友到大肚區購買午餐。專案小組上前表明身分，常偉政似乎不知早被跟監多時，先是楞了一下，隨即情緒平和表示「早晚都要面對」，並配合警方上銬，押解台中地檢署歸案，逃亡3年多的日子畫下句點。

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