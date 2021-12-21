央行不但緊盯土融案開工的情況，根據央行最新在20日正式發給全體國銀的最新版房市信用管制措施的QA，不僅在土融案的管制上有多處新增修的內容讓央行對國銀的要求更為明確，最引人矚目的是，央行不但要求銀行必須要有建商的「切結書」，同時更已直接將「加碼計息」、「收回貸款」兩大項措施明訂在最新版的QA裡，要求銀行必須對違約建商採取這兩大措施從嚴執行。

對照央行在9月24日所發出的前一版的房市管制措施，此次央行在20日所發出的最新版QA，直接在「購地貸款」項目中，加入全新的規定。根據央行此次所提出的新要求，已直接白紙黑字要求銀行：1、借款人應切結購買土地在『一定期間』內動工興建；2、不僅要切結，金融機構也要採取『配套措施』來督促借款人落實切結事項。

那麼銀行該如何管？央行接著在最新版QA的回答，給出了「三個答案」，裡面點名不但要加碼計息，甚至可直接收回部分或全部貸款，亦可兩者並行。央行的三個回答包括了：1、所謂的「一定期間」由金融機構核實評定；2、金融機構應在授信契約中明訂，撥款後未在一定期間內動工興建者，應加碼計息及/或收回貸款等約定；3、金融機構應落實貸後追蹤管理，包括查核借款人是否於一定期間內動工興建，接著作為後續執行未依切結事項辦理的不利違約效果。

而除了這條最引金融圈矚目的全新「懲處」規定，其他在購屋貸款上，也有多條新增規定和 「切結書」有關。

對此金融圈人士指出，央行最新版的這份房市信用管制QA，與前版最大不同點都在「切結書」。例如，在自然人申辦第3戶以上購屋貸款時，央行最新版的QA中指出，容許在撥款期滿第3年之後可以增貸，但除了必須以增貸金額和原貸款餘額合計不得超過央行新規定的成數上限（即4成）之外，在這份新版QA裡，最新的要求是「借款人必須向銀行切結增貸的資金不能用於購買『受央行規定限制』的不動產，而且要『切結不實的不利違約效果』，承辦金融機構必須核定認定借款人的資金用途。

在房貸管制上，三戶房貸此次成為央行的房貸管理重心，因此央行在最新版的QA裡，較先前不同之處在於提出很多與三戶房貸的「短中期」購屋貸款的續貸與轉貸釋疑；根據央行在最新版的說法，借款戶在原本三戶房貸裡其中有一戶要轉貸，倘若已屆期，則原貸餘額必須降為最新規定成數（4成），且必須從一年內由原先的成數降為4成，金融圈人士指出，照此規定來看，降幅甚至比4成還要高。