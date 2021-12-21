在氣候變遷影響下，有助減少碳排的電動車已成全球趨勢，而把節能減碳、改善空汙視為重要施政目標的臺中市，就推出電動車3免政策，不只免收電動車牌照稅、燃料稅，更率全國之先，首推電動車停車及充電免費，讓臺中市的電動車主，每年可省下十多萬元開銷。除了電動車友善政策，臺中市更大力推動相關產業發展，不少精密機械、工具機和零組件廠，都選在中部設廠，逐步升級整合成電動車產業鏈，像是電動車大廠特斯拉，最重要的電動馬達製造商富田，就從臺中起家，目前正在規劃，與日本百年車廠合作量產動力系統，而全球最大的車身壓鑄機製造商力勁機械，其中一座工具機生產基地也落腳臺中，同樣看準臺中在電動車產業鏈的優勢。

友善車主 臺中首推電動車三免政策

特斯拉純電汽車行駛安靜無聲，減少碳排，成為時下討論度最高車款，臺中市目前全市電動車超過2000輛，汽車充電站到110年底達到622座，數量為六都第一，再加上臺中市獨有的電動車3免，除了停車費，燃料稅和牌照稅也都能減免，替電動汽車主省下大筆費用。臺中市長盧秀燕也表示，109年臺中市電動汽車的汰換率、購買率，是六都第一名，其原因係充電站林立，對開電動車的人來講，到處都方便充電，故大大提升購買電動汽車意願。

工具機廠聚集臺中 有利電動車產業發展

不只友善電動車主，臺中市也大力推動相關產業發展，像是知名電動車大廠特斯拉，最重要的電動馬達就是由臺中起家的富田打造，其創辦人兼董事長張金鋒原本專做傳統工業馬達，2005年碰上特斯拉跨海來臺尋求合作，當時沒有其他企業願意接手，但熱中研發的張金峰，毫不猶豫接下挑戰，歷經兩、三年完全沒收入、狂燒錢的窘境，憑著不斷努力研發技術，後來被特斯拉視為全球策略夥伴，更打算攜手國內相關零組件產業走向國際。

臺中傳統工具機廠富田電機，被特斯拉視為全球策略夥伴。(臺中市政府經發局提供)

此外，全球最大的電動車車身壓鑄機製造商力勁，其中一座生產基地也位在臺中。力勁機械市場部經理周宜青強調，工具機聚集地非常的密集，臺中也提供很多硬體設備上的資源。臺中市經發局副局長李逸安則表示，在中部工具機產業大概占了七成，臺中市是工具機產業的重要聚落，可為將來發展電動車產業，建構深厚的基礎。

臺中經發局副局長李安逸強調，工具機產業在中部大概占了七成，臺中市是工具機產業的重要聚落。(臺中市政府經發局提供)

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