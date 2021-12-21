中國社會科學院農村發展研究所所長魏後凱表示，中國城鄉居民近年來收入相對差距持續縮小，但城鄉居民收入的絕對差距，仍在不斷擴大，到2020年，兩者絕對收入差距達到了2.67萬元（人民幣，下同）。魏後凱建議，促進城市和鄉村共同富裕，不能採取削高填低的辦法，關鍵是全方位增加農民收入。

澎湃新聞21日報導，魏後凱20日在中國農村發展學會和中國社會科學院農村發展研究所主辦的中國農村發展高層論壇（2021）表示，「目前農民增收越來越依賴工資性收入和轉移淨收入，其中農民的工資性收入中相當一部分是農民離開農村到城裡務工的收入，這與農業農村沒有多大的關係。」

他建議，解決農民增收可持續性的問題，關鍵是農民增收最根本的來源於農業和農村，而不是農業農村之外的城市產業支撐。

魏後凱表示，中國農村居民的人均可支配收入近年來在快速穩定地增長。由於農村居民收入的穩定快速增長，所以中國的城鄉居民人均可支配收入之比（城鄉收入差距）在不斷縮小。 「雖然中國的城鄉居民收入的相對差距在縮小，但是城鄉居民收入的絕對差距仍在不斷擴大。」魏後凱說，2010年，城鄉居民人均可支配收入絕對差距突破1萬元，2016年突破了2萬元，2020年達到了2.67萬元，這表明中國城鄉居民收入的絕對差距仍然在不斷上揚。

魏後凱認為，城鄉居民收入絕對差距拉大的主要原因是伴隨經濟發展居民收入基數不斷增大以及農民增收難度日益加大。隨著中國經濟增速的放緩，農村居民收入增速迅速回落，城鄉居民收入增速的差距也在逐步縮小。「除開去年，2010～2014年農民收入增速平均比城鎮居民高2.5個百分點，2015～2019年農村居民收入的增速僅比城鎮居民平均高0.9個百分點，這表明增速的差距在不斷縮小，反映出中國農民增收的難度在不斷加大。」魏後凱說。

更重要的是，從全大陸範圍來看，不同地區城市與農村居民收入差距更大。如果考慮到各地區發展的嚴重不平衡，中國發達地區城市與欠發達地區農村之間的城鄉收入差距更大。比如，2020年上海市城鎮居民人均可支配收入是甘肅省農村居民的7.4倍，浙江省是甘肅省的6.1倍。

如果從地級和縣級行政區進行比較，這種地區之間的城鄉收入差距會更大。2019年，浙江杭州市城鎮居民人均可支配收入是甘肅臨夏州農村居民的8.8倍；義烏市城鎮居民人均可支配收入是東鄉族自治縣農村居民的13.1倍。

魏後凱建議，「在新的形勢下，我們要全方位地增加農民收入。促進城市和鄉村共同富裕，不能採取削高填低的辦法，關鍵是全方位增加農民收入。」

他稱，目前農民增收越來越依賴工資性收入和轉移淨收入。2015～2020年工資性收入和轉移淨收入對農民增收的貢獻高達69.4％，在貧困地區，2019年這一比重高達75.1％，其中轉移淨收入的貢獻為37.1％。

「大家都知道，農民的工資性收入中相當一部分是農民離開農村到城裡務工的收入，這與農業農村沒有多大的關係。」魏後凱說，解決農民增收可持續性的問題，關鍵是農民增收最根本的來源是農業和農村，而不是農業農村之外的城市產業支撐。未來重點是激發鄉村內生活力，建立各具特色、具有競爭力的現代鄉村產業體系和農業農村導向型的農民穩定增收機制。

在這個基礎上，魏後凱建議從四個方面來增加和優化農民的收入。

一是多途徑增加工資性收入。要多途徑增加農民工資性收入，並不斷提高來自農業農村的工資性收入比重。

二是促進經營性收入快速增長。要鼓勵和支持農村創新創業，促進家庭經營性收入快速增長，穩定並提高經營淨收入所占比重及其對農民增收的貢獻率。

三是拓寬財產性增收管道。要全面深化農村改革，尤其是土地制度和農村集體產權制度改革，打通資源變資本、資本變財富的管道，進一步拓寬增加農民財產性收入管道，大幅度提高財產淨收入所占比重及其對農民增收的貢獻率。

四是優化農民收入分配格局。具體的舉措就是在農民富裕的過程中促進共同富裕。