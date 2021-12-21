彰化花壇鄉橋頭村水坑巷一處閒置空地堆放大量廢棄木建材，數量多達0.2公噸、佔據逾500坪土地，彰化縣消防局出動消防弟兄到場灌救，總計灌救了8天7夜，終於將火勢撲滅。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化花壇鄉橋頭村水坑巷一處閒置空地堆放大量廢棄木建材，數量多達0.2公噸、佔據逾500坪土地，彰化縣消防局出動消防弟兄到場灌救，總計灌救了8天7夜，終於將火勢撲滅。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇鄉大量木材廢棄物火警，持續燃燒了8天7夜，總算在昨天撲滅，現場燒出了一個超大窟窿。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

花壇鄉大量木材廢棄物火警，持續燃燒了8天7夜，總算在昨天撲滅，但仍需持續巡邏警戒，避免復燃。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美日前到場關心，慰問消防人員辛勞，並指示在3天內盡速撲滅火勢。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

惡臭火警終於撲滅了，總算暫時不用停止呼吸。彰化縣花壇鄉橋頭村一處空地堆置大量木材等事業廢棄物，13日上午傳出火警，還引發空汙惡臭，讓消防打火弟兄和附近居民直作嘔，歷經消防員們前仆後繼到場灌水，終於在20日下午4時42分宣告熄滅。也讓附近居民暫時鬆一口氣，不必再緊閉門窗、掩鼻度日。

彰化縣消防局在13日上午8時42分接獲民眾報案，指花壇鄉橋頭村水坑巷68號後方燃燒廢棄物，立即出動各式消防車輛前往救援，總計8天7夜來，共出動51輛次各式消防車輛、消防人員81人次到場救災。

燃燒物以廢棄木材為大宗，佔據500坪閒置空地，目測堆積達3層樓高，總重高達0.2公噸，對照救災紀錄畫面，消防人員身影顯得非常渺小。消防局說，火警在消防人員及義消日以繼夜不中斷輪班救災下，動用挖土機逐一將廢棄物開挖、降溫、移置，歷經176小時宣告火勢熄滅，起火原因還需要火調人員調查。

彰化縣長王惠美16日下午曾前往火場關心，除了感謝所有消防人員救災辛勞，以及領有專業執照的花壇鄉長顧勝敏協助參與救災，並指示盡快在3天內撲滅火勢，消防人員強忍惡臭持續灌救長達176小時，終於將火勢撲滅，消防局持續派員現場巡邏、警戒，整體沒有任何人員傷亡，順利完成任務。

消防局長施順仁表示，這次火警廢棄物數量龐大，總重高達2000噸，廢棄物堆置廣達1700多平方公尺，性質屬於木材深層火災，灑水灌救只能滅表面的火，深層悶燒部分，亟需要長時間運用挖土機開挖降溫，以致於無法一時撲滅，而撲滅後，餘溫仍會造成些許水蒸氣白煙，消防局持續派員巡邏警戒，如有復燃可即時處理。