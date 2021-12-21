因應後疫情時代的影響，花旗(台灣)商業金融事業群持續透過提供數位化金融解決方案，加速企業數位轉型；同時，幫助台灣企業客戶拓展業務版圖，分散生產基地，以面對供應鏈帶來的衝擊。

根據花旗(台灣)銀行的觀察，這場疫情意外加速推動台灣企業的數位轉型之路；在疫情嚴峻期間，為維持營運不中斷，越來越多企業把科技視為直接投資，逐步強化核心競爭力。

花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱指出，全球經貿仍受到嚴峻挑戰，不論是地緣政治或是疫情可能再度爆發造成供應鏈緊繃，亦或央行升息帶來通貨膨脹的隱憂，各種事件都將牽動全球經濟發展。

余苑菱指出，樂觀來看，企業仍可利用各種挑戰所帶來的機會，創造新的競爭力與可能性，如利用5G、AI發展全自動化生產，又或善用電子商務或在地化生產，貼近全球使用者，以發展新的商業模式。而花旗則透過企業金流資金和貿易解決方案的創新，提供數位化收支付解決方案，協助企業流程數位化，建立更高效率的作業模式。

為協助客戶快速因應供應鏈的變化與轉移，花旗利用全球網絡的優勢和產品能力，支援客戶在不同地區建立當地業務，幫助台灣製造業客戶降低對中國的依賴，將其業務版圖擴展至東協（如越南）、印度和美國，分散供應鏈地域集中風險。2021年，包含台灣在內的貿易走廊交易量，呈現顯著的增長。台灣至印度的交易量成長了近 50％，台灣與東協的交易量增加了約 20％。

余苑菱強調：「花旗獨一無二的跨國網絡是無可比擬的，我們在全球各地設有服務據點，透過熟悉當地市場動態和金融法規的在地團隊，提供專業諮詢與見解供客戶參考，協助台商拓展業務版圖以分散或轉移供應鏈，降低因疫情造成單一區域供應鏈斷鏈的衝擊。」

花旗(台灣)商業金融事業群透過各式研討會與論壇，提供台灣上市櫃企業客戶或隱形冠軍企業從整體經濟概況、外匯趨勢、跨境市場分析、居家辦公的數位化解決方案、到淨零碳排及ESG趨勢等多元議題，為客戶提供發展業務所需的各種參考資源。