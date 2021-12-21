勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所21日舉辦「EVolution Forum #2論壇_商用電動車的趨勢與展望」，鼓勵台灣汽車產業鏈與資通訊業者著重於最後一哩路的綠色布局，掌握市場需求及關鍵技術，以跟上綠色轉型所帶來的商機。

因應巴黎氣候協定與全球工業大國淨零排放的目標和具體時程，電動車的發展和低碳運輸成為近年來汽車產業的共同努力目標，而在商用車領域，尤因近年電子商務大興，物流碳排的嚴重程度與小型乘用車不相上下，未來更會加劇，因此商用車的電動化也成為話題。

勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人鄭興指出，回顧2021年，汽車與交通產業歷經顛覆性的轉型，淨零碳排、永續政策、綠能與智能等全球綠色趨勢帶動下，電動車產業蓬勃發展並成為2021年市場最熱門話題之一。

2020年疫情雖然打擊了整體汽車市場，但隨後因為疫苗普及與全球經濟回穩，2021年全球汽車銷量已可見回溫，而全球電動車銷量更在利多趨勢下大幅成長近90％，拉升全球電動車占比超過10％。

此外，科技、資通訊業者佈局車電亦進入成長，加乘軟硬體整合技術進化；另一方面，從疫情、全球減碳到電動車產業急速發展，背後掀起的綠色革命，帶起電動車市場的無窮商機，可以期待電動車在下一個十年帶來革命性的發展。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務協理辜卓洋表示，隨著各地區紛紛響應巴黎氣候協定的目標，未來燃油機引擎的汽車將會逐漸被禁止並被電動車所取代。商用領域、包括載貨與載人的商用車輛也開始電動化。

根據統計，2020年全球商用電動車市場達到529.9億美元，且預計將在2026年成長至2529.7億美元，年複合成長率為29.73％。此外，順應各政府在電動車基礎設施上的建設、電動車研發技術的逐漸成熟及開放平台和資源整合的市場模式成形，商用電動車的普及將指日可待。

經濟部工業局金屬機電組科長童建強指出，為推動溫室氣體減量，行政院已成立淨零排放路徑專案工作組，分別由「去碳能源、產業及能源效率、運具電氣化、負碳技術及治理」五大工作圈評估台灣2050年達到淨零排放目標的可能路徑。因應運具電氣化之產業轉型及部會分工，經濟部持續提供產業創新平台計畫資源及研發投資抵減等獎勵，以協助產業投入電動車及相關零組件研發。近年除傳統車廠外，包括能源產業、資通訊產業、製造業及交通服務產業等業者也紛紛投入此領域，目前台灣電動車產業相關廠商已超過800家，且持續增加。此外，台灣具完備的電動車相關零組件供應鏈，2030年公車全面電動化及車輛CASE趨勢，將成為台灣發展電動商用車之強大利基。

成運汽車製造股份有限公司資深顧問吳忠錫表示，2050達成淨零排放已是全球多數地區的共同目標，例如美國能源局旗下實驗室訂定了八個需在2030前達成的減碳目標，其中包含將50％的公共及私人運具電動化。而全球多數的巴士營運商均可獲取政府補助，或由政府直接經營，故在淨零排放運具電動化的初期，成為較易推動之方案。台灣亦積極推動公共巴士電動化政策，目標「2030公共巴士全面電動化」，並於109年至111年推廣電動大客車示範計畫。成運認為，示範型計畫目的除增加客運業者採買電巴誘因外，更重要的是培養台灣DMIT電巴製造廠，立足台灣爭取全球電巴市場。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理溫紹群指出，今年甫落幕的聯合國氣候高峰會（COP26）中確立了2050年淨零排放、逐步減少化石燃料等目標，而從各區域的永續政策走向可見物流運輸業為當前減碳重點產業之一。應用方面，物流載具電動化及二輪、三輪電動物流車的導入在全球皆已始見趨勢，國內亦可見業者成立智慧物流園區，擴大電動物流車及相關應用，將「智慧城市」概念濃縮在園區；企業方面，物流配送業者在最後一哩路的綠色布局將是關鍵，車輛製造商則應洞察市場需求、掌握關鍵技術，以拓展綠色商機。

蓋亞汽車股份有限公司執行長韋逸斌表示，電商快速發展加上ESG受到全球及企業的關注與重視，企業對於掌握最後一哩路運輸的準確度、快速度、效率及成本的需求越來越急迫。蓋亞汽車關注改善城市最後一哩物流的解決方案，發現近年來物流客戶因為自身成長目標、新業務拓展、達到企業減碳或ESG永續目標、及因應法碳稅碳法等推力，提高對電動商用車的關注。而蓋亞開發的高機動性、高載貨量及安全的電動商用三輪車，有助增加最後一哩配送效率及營運績效，也達成企業及其客戶對於ESG的要求。

嘉里大榮物流公司總監黃郁琮指出，企業在永續的推動上需持續注入新的動力。其中包含在公司治理、營運環境、社會參與、員工關係、客戶服務等做出不同的精進。除從綠建築、綠電、AIoT應用、循環經濟等面向來落實減碳政策，低碳運具的應用也是不可或缺。嘉里大榮觀察到近期企業車輛有汰舊換新的趨勢，除了較為常見的油電混合車之外，許多業者也導入電動貨車與電動三輪車等新型態的商用車輛。嘉里大榮致力在ESG的推動，從供應鏈到最後一哩路上都能做到永續轉型，期將企業永續的精神落實在營運的每一個角落，成為台灣物流業的標竿。