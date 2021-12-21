永豐銀行21日表示，12月與房屋實價登錄網站「樂居網」合作，於該網站全新推出房貸試算功能並獨家串聯永豐銀行線上房貸諮詢，為數位房貸客群打造查實價、估房貸和線上諮詢一站式服務，加上「DAWHO輕房貸」以便利及彈性的設計，協助年輕族群安心購屋，結合DAWHO信用卡指定加碼「家」通路回饋，打造「居家」生活圈。

永豐銀行表示，DAWHO以數位帳戶為核心，積極滿足新世代多元數位金融需求，例如，於線上直播活動「DAWHO之夜」中，邀請樂居網專家分享購屋心法，或民眾也可透過樂居網清晰、易懂的地圖模式查詢房屋實價，搭配全新房貸試算功能，於線上立即掌握房市趨勢和瞭解房貸條件，同時一鍵聯繫專人辦理DAWHO輕房貸。

除提供資訊服務外，永豐銀行表示，DAWHO輕房貸提供最便利與彈性的資金應用，利率1.31％起、最高可貸85成、最長30年；針對民眾的彈性資金需求，「DAWHO理財型房貸」動用利率1.88％起，每動用100萬元，每日利息只要約52元起；透過DAWHO信用卡於指定加碼「家」通路添購裝修傢俱，單筆消費享最高7％現金回饋，打造年輕世代最有感的成家旅程。