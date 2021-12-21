華爾街散戶今年掀起迷因股（meme stocks）熱潮，根據研究機構Vanda Research數據顯示，散戶今年買最多的10大股票可說是科技巨頭與迷因股的混合體，而蘋果（Apple）則是散戶投資者今年買進最多的股票。

《市場內幕》報導，因為散戶投資者今年聯合起來對抗對沖基金做空包括AMC與GameStop等股票，也使得散戶今年的舉動受到華爾街關注，雖然這些話題性十足的迷因股受到散戶喜愛，但根據Vanda Research追蹤散戶在美國上市的9000多檔股票以及ETF間的活動，數據顯示，蘋果是今年散戶買入最多的股票，淨買入額高達119.1億美元。

報導指出，蘋果股價今年以來上漲了29%，目前正朝市值3兆美元邁進，這也將是世界上第一家達到這項里程碑的企業。全球供應鏈的問題雖然影響iPhone的生產，但蘋果已設法取得進展。Vanda Research稍早曾表示，蘋果股價上漲的動力來自散戶對蘋果的狂熱，以及公司900億美元的回購計劃。

排名第2的是超微半導體（AMD），購買金額為73.9億美元，股價今年以來上漲了50%。報導表示，在AMD上調2021年財測，加以第3季財報超出市場預期後，投資人開始買入，推升股價走高。

第3名為大陸電動車廠蔚來（NIO），購買金額為68億美元，股價今年以來下跌了38%，報導指出，雖然蔚來交車數量創紀錄，但受滴滴在美上市僅半年就退出市場的消息影響下，股價走低。

排名第4是散戶今年很愛的AMC，購買金額有40.7億美元，股價增幅更高達1273%，這家電影院連鎖店雖受新冠肺炎疫情影響，但現已重新開放，AMC執行長亞當·阿倫 (Adam Aron)也在Twitter上一直與散戶投資者保持聯繫。

散戶投資者最愛的股票第5至第10名依序是帕蘭蒂爾 （Palantir）、威瑞森（Verizon）、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）以及阿里巴巴（Alibaba）。