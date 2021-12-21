台灣大哥大即日起至12月31日，限時開放「時空訊息」服務，邀請全民封存當下的感動、心意與期待，傳遞到未來。所有跨電信平台用戶皆可免費參加，以文字、照片或影音形式，將10則想給自己、家人或朋友的祝福，封存到台灣大「時空訊息」網站，就能在5年後準時發送給收件人，重溫當時的那份感動。

包括勇奪台灣史上首面奧運柔道銀牌的楊勇緯，以及今年摘下個人生涯LPGA首冠的高球好手徐薇淩，另外還有鞍馬王子李智凱、體操精靈丁華恬、網球選手莊吉生及帕運泳士陳亮達等台灣大體育家族選手，也都將透過「時空訊息」許願，期盼為台灣傳遞正面能量。

台灣大去年重啟「時空訊息」活動，帶動全民許願熱潮，短短11天發送的訊息量，是2015年首次舉辦的3倍，其中網外用戶佔比高達6成以上。

楊勇緯表示，希望5年後自己能夠對社會有更多公益回饋，鼓勵並幫助更多有志於投入柔道的學弟妹，大家共同在賽場上發揮「Open Possible 能所不能」的精神，為台灣爭光。徐薇淩指出，希望自己能把握、珍惜、享受每個當下，這5年可以靜下心來，一步步踩穩心中設立的目標，包括在美巡賽拿下更多冠軍，以及參加巴黎奧運，讓世界看見台灣。

台灣大今年還特別邀請藝人KID林柏昇擔任活動大使，鼓勵全民參與，共同傳遞正面能量。KID表示，自己過去幾年面對各種人生低潮，為了讓他放鬆心情，一群朋友帶領他親近戶外，就此展開另一段生命體驗，走出低谷的他也善用自身影響力喚起社群關注海洋生態議題，讓生命更有價值。KID感謝友人在他低潮時拉他一把，並透過「時空訊息」許願，提醒自己時時感恩，5年後換他當大家的心靈靠山。