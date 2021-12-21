迎向嶄新2022年，台中市跨年晚會以「2022虎彩繽紛、閃耀台中跨年夜」為主題，31日晚間7時於水湳中央公園熱血開唱，為方便民眾前往，交通局特別規畫4條接駁車路線，分別為秋紅谷線、市政府線、松竹線及北水湳線，提供民眾免費接駁服務。

交通局長葉昭甫表示，台中市跨年晚會活動規畫4條接駁車路線，提供民眾免費接駁服務，分別為秋紅谷線、市政府線、松竹線及北水湳線，由各接駁站往會場的發車時間為31日晚間5時至11時30分。

回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車，歡迎搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具前往會場的朋友轉乘免費接駁車至會場。

葉昭甫表示，自行開車或騎車民眾，市府也共規畫3處汽車停車場及1處機車停車場，從國道、台74線及環中路自會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，再轉乘北水湳線接駁車抵達會場。

行駛市區道路從會場南側來的民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車的民眾，會場東北側則規畫近4100個機車位供停放。

交通局提醒，配合防疫，民眾搭乘接駁車時請全程佩戴口罩；另水湳中央公園於31日下午4時至隔天凌晨2時將進行周邊道路及交通管制，請市民朋友配合現場交管人員引導與指揮前往會場。

新聞局長黃國瑋表示，防疫優先，參與跨年晚會活動請務必全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生潔淨，醫護站備有消毒酒精，如有需要可前往使用；跨年晚會現場全程禁止飲食，跨年當天請掃碼1922實名制入場，請民眾多多配合。