雙全合體！「全支付」與「全盈支付」，今宣布「通路共享」之策略結盟，雙方跨通路領先示範以合作代替競爭，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，雙方將各自發揮資訊轉傳角色，可免去店家重覆金流串接的成本。

看準電子支付的發展，「全家便利商店」與「全聯福利中心」分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，臺灣電子支付百家爭鳴，「嗶」經濟，進入戰國時代。

「雙全」的合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

「全支付」表示，支付場景為經營電子支付業務最重要的基礎建設之一，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路，造福更多用戶及店家。另「全盈支付」也提到全盈與全支付決定攜手合作，一同實踐政府所推動的跨平台與通路互通政策；通路共享除了讓店家節省成本，也能同時滿足民眾多元場景的需求。雙方將提供以人為本、以用戶為核心的服務，積極配合金管會推動普惠金融的發展，提供嶄新有感、穩健安全的支付平台。

「全盈支付」與「全支付」目前皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。