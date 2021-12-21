由遊戲橘子代理，韓國Eyedentity Games旗下《新龍之谷》慶祝上市滿二週年！於12月21日改版後，具有高強度攻擊優勢「戰士」將可一轉成為「騎士」，二轉成為「馭龍劍騎」或「幻劍宗師」，全新巢穴副本【冰晶龍巢穴】，挑戰成功有機會獲得最新最強的「沍龍系列裝備」。官方同時推出豐富「上市二週年」系列活動，完成登入任務，就送超強兩週年稱號「Yosoro(,,ﾟДﾟ)/」。官方也特別邀請Vtuber「茸茸鼠」擔任活動大使，為玩家詳細介紹改版活動，請玩家把握本次機會，盡情體驗全新內容！

茸茸鼠改版介紹影片

冰晶龍巢穴影片

《新龍之谷》全新一轉&二轉職業

全新一轉職業「騎士」、二轉職業「馭龍劍騎」、「幻劍宗師」開放！同步推出「養成任務」！

「戰士」一轉成為「騎士」後，可透過母親薩蒂拉所留下的魔劍，結合魔力與劍技，給予敵人重擊，戰鬥效率將大幅提升！「騎士」可再進行二轉，成為「馭龍劍騎」或「幻劍宗師」。

「馭龍劍騎」可透過「蓄力攻擊」來強化魔劍，且魔劍強化至共鳴狀態時，可召喚依附在魔劍中的天魔龍上場釋放強力技能；「幻劍宗師」可發動特殊的強化模式，將魔劍幻化為雙劍、弓箭、巨斧和長槍來進行全方位的攻擊，且可釋放必殺技能進行無差別攻擊。

為幫助玩家快速體驗更多「騎士」魅力，官方特地準備「養成任務箱」，完成箱子指定任務，可獲得「轉換時裝全套(武器/防具/三件套/飾品)」、「萬攻紀念稱號」、「強化+15龍玉」、「未知的噩夢之眼」。

全新巢穴「冰晶龍巢穴」、全新最強裝備「沍龍系列裝備」同步登場！

隨著全新主線任務CH20「充滿希望的影子」、班德瑞CH6「那道絕望的光」登場，全新反派巢穴【冰晶龍巢穴】同步開放，完成主線任務即可挑戰【冰晶龍巢穴】。第一關BOSS為「酷亞諾斯」、第二關BOSS為「夏莉卡」、第三關為化為冰晶龍的「依貝樂」，完成挑戰的玩家有機會獲得最強「沍龍系列裝備」。

官方同步推出「首次通關活動」，即日起至1月18日10:00前，所有通關1R玩家皆可獲得「1000樂豆點」*10的抽獎機會，前五名通關團隊，可獲得紀念稱號「願那該死的榮耀歸於拓荒部隊」！

《新龍之谷》冰晶龍巢穴

上市二週年紀念豐富活動上線！完成登入任務送超強紀念稱號「Yosoro(,,ﾟДﾟ)/」！

歡慶《新龍之谷》上市兩週年，官方推出一系列獎勵活動！即日起至1月4日10:00，連續登入四日，每日60分鐘以上，可獲得超強紀念稱號「Yosoro(,,ﾟДﾟ)/」，使用稱號可大幅提升戰力：物理攻擊力+10000、魔法攻擊力+10000、物理攻擊力+8.50%、魔法攻擊力+8.50% 、最終傷害+230、暴擊+13000、暴擊傷害+15000、Max HP+100000。

完成所有二週年紀念活動，可獲得「女神碎片袋子」、「太完美魔幻舞台入場券」、「職業專用最高級女神紋章箱子」以及眾多稀有虛寶。

12月28日起至1月18日，官方加碼推出「兩週年彈幕慶祝活動」，玩家在活動網頁發送祝賀彈幕，可獲得「帕尼亞的特效武器秘寶」、「神奇坐騎箱子(一天)」、「發出異常聲響的翅膀箱子(一天)」等獎勵，還有機會參加神秘抽獎活動！

《新龍之谷》兩週年活動

第二屆「Speed Run」大賽！全新稱號等你拿！

即日起至1月4日10:00，完成【消失的半月沙漠】8樓通關並拍攝影片，可獲得全新稱號「奇怪的知識增加了☉д⊙」，最快完成通關的前三名可依序獲得「速く！もっと速く！！」稱號、「DragonNest Drift King」稱號、「我就快O_Ob」稱號，使用新職業「戰士」通關還能獲得額外獎勵！以上活動詳情，請依官網公告說明為準。