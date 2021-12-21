世基生醫（7595）宣布與長庚醫院展開「磺胺抗生素過敏基因檢測」技轉合作，由長庚醫院提供技術與臨床試驗，世基負責臨床費用與產品商業化，磺胺抗生素檢測產品目標兩年內拿到國內醫材認證。

世基表示，將把磺胺抗生素過敏基因檢測商品化，並由長庚醫院負責執行臨床試驗，預計收案人數落在百人，世基將支付所有試驗費用約 1000-2000 萬元。

世基認為，一般檢測醫材產品從臨床到取得認證，至少需要三年的時間，不過透過與長庚醫院合作，預計可以加快試驗進度，有機會兩年拿到醫材認證，未來將先鎖定國內市場，再拓展至海外市場。

世基生醫投入藥物基因檢測多年，除擁有世界認可的全球專利，且藥害基因檢測產品也進入健保給付。

據統計，磺胺抗生素藥物每年有超過 10 萬人使用相關藥物，全球用藥排名第五名，該藥物基因檢測使用量大，年齡族群涵蓋青少年到老年人，其中，亞洲人帶有危險基因盛行率高達1 成。

世基指出，磺胺類抗生素是全亞洲前五大的藥物過敏，期許在2年內取得磺胺類抗生素檢測醫材認證，加上原本商品癲癇用藥檢測(亦用在牙痛、三叉神經痛)，已納入健保檢測，而痛風用藥檢測也在努力爭取健保給付中。

世基今年與長庚跟北醫都有產學與技轉的合作，不斷充實爾後產品的研究與開發，而針對兒童常見藥物過敏、心血管用藥、鎮熱止痛藥等基因檢測產品，近期內也與地方藥局通路簽約，由藥師來共同推廣安全用藥，預計能夠打開新的通路，強化營運利基能量。