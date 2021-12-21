台北市動物之家重建一波三折，為避免新建工程無限延宕，北市議會財建委員會21日通過附帶決議，要求動保處於明年5月15日前提出市議會能接受的新方案，否則應維持「原計畫」興建，同時提出綜合決議，要求北市公共工程應在法定預算執行，不得擅自停止計畫。

柯市府原拍板動物之家改建工程為「原址改建」，預計加挖地下室擴大收容空間，卻因垃圾處理費過高，遭台北市長柯文哲否決改為另尋新址，無奈遲遲找嘸適合地點，歷經一番波折，上周才拍板朝原址改建和中繼臨時建物轉為永久建物前進。

財建委員會今審議預算時，市議員苗博雅質疑，北市府最大問題是，未經議會同意就擅自不執行原新建計畫，提出的新方案又非最佳內容，絲毫不尊重法定預算，她認為動物之家計畫應在明年5月再提新案，並獲得議會同意，若無就按照原計畫執行，否則工程將無限延宕。

議員楊靜宇表示，動物之家包括地下室的坪數為3400坪，扣掉後還剩1000多坪，其中550坪是停車場，但無論後續方案如何，最後都該有2900坪的實際使用面積，才符合原計畫設計精神，若新提案不能說服議員，也只能開挖地下室。

議員李慶元直言，市府提案一直沒被接受的主因是，原計畫和替代方案都有問題，只能另尋他處；議員林世宗則建議提前到明年4月提出，也說上次提的方案維持1800坪、5億預算，等於每坪造價30萬，反更昂貴。

對此，動保處長宋念潔坦言，原計畫執行難度高，畢竟挖地下室垃圾處理費用會暴增，也擔心廠商會因此無意投標，導致流標，4月底前提出並獲市議會同意恐怕有困難。

苗博雅批評，市府嫌原方法爛又拿不出新招，「那議會不是被市府耍嗎」，是否未來所有公共工程都能這樣搞，之後連續性預算又該怎麼審，她憂心明年柯文哲若循此例，對其他公共工程搞中途煞車轉彎，下任市長會被弄得沒辦法做事情。

財建委員會第一召集人、議員楊靜宇裁示，動保處應於明年5月15日前，製作應製作原方案和替代方案的成本效益比較分析報告，並依法送市議會審議，否則北市府就應朝原計畫方向繼續執行動物之家新建工程。同時也提出綜合決議，要求市府所有公共工程應在法定預算內執行，未經市議會同意不得擅自停止。