苗栗縣長徐耀昌21日參加協和基金會20周年慶，親手製作便當送給長輩。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

副總統賴清德21日參加協和基金會20周年慶，親手製作便當送給長輩。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

由苗栗縣知名企業瓷林公司董事長林光清所一手建創的協和基金會，成立20年來不斷地為頭份、竹南孤苦老人及弱勢家庭付出關懷，基金會每天固定送餐給孤苦老人，20年如1日。21日，協和基金會舉行1年1度的寒冬送暖，以及慶祝20周年活動，特別邀請副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌等政要到場，一同見證協和走過20年的溫暖足跡。

由林光清所經營的瓷林公司，最著名的產品，就是替某知名國際連鎖咖啡店所生產製造的世界各大城市馬克杯。2001年，林光清及家中四兄妹在母親支持下成立了「協和慈善基金會」，20年來持續行善鄉里不輟。

12月21日，協和基金會特別舉辦了20周年慶祝活動，特別邀請副總統賴清德、苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及多名縣議員等到場，一起見證協和基金會20年的為善路。賴清德並在現場為長輩親手製作便當，送到長輩手上。讓長輩們感受暖意滿滿。

協和基金會成立20年來，每天製造便當分送給頭份地區孤苦老人食用，20年如一日，每年年終並舉行寒冬送暖活動，致贈物資給弱勢家庭民眾，讓弱勢家庭感受社會關懷，基金會志工伙伴們義無反顧的奉獻，林光清認為志工才是基金會的主角，因此在20周年慶典上，特別頒發感謝狀給每一位志工。

林光清表示，基金會及冠之喜、雙十年華青春洋溢，帶著今天近千位貴賓的祝福，他和所有志工發願，一定努力將基金會帶向下一道里程，將「積善教子 善根永續」的宗旨長久傳承下去，同時期待更多團體加入為善行列，把愛傳出去，讓世界更美好。