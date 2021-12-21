貨櫃車超出限高門卡住 台鐵屏東潮州至南州列車停駛 15:362021/12/21 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨櫃車超出限高門卡住，台鐵屏東潮州至南州間路線暫時無法通行。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局稍早指出，一輛貨櫃車卡在潮州通往南州間的田寮路平交道上，因限高門影響路線，目前潮州至南州間的路線暫時無法通行，目前已通知工務查修及路警處理，預計21日下午4點多通行。 亞洲第一美洋裝側面高衩至臀部 一跨腳下半身曲線全看光 宜蘭高鐵採折衷案 與台鐵共構 #南州 #路線 #限高 #貨櫃車 #暫時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄捷運黃線綜合規劃報告 國發會委員會議審議通過 19:212021/12/20 財經 小港林園捷運明年底動工 沿線經1.24兆三大產業園區 16:102021/12/20 財經 拉貨潮啟動 外資喊進上銀、亞德客 04:102021/12/18 證券．權證 疫後外賣喊燒 飯店搏業績 加賣冷凍年菜 04:102021/12/19 財經要聞 國發會：高捷黃線將陳報行政院並建請同意 09:582021/12/21 房市新訊 台南高雄狂勝40萬 綠營致勝關鍵 04:102021/12/19 焦點要聞 鄭文燦內傷 桃園4個同意大於不同意 04:102021/12/19 焦點要聞 台中中清路牛埔橋改建 鋼便橋維持通行 04:102021/12/20 地方新聞 中國移動A股IPO預計募資高至人民幣560億元 創逾11年A股最大IPO 11:102021/12/21 財經 四線齊發 軌道路網成形 04:102021/12/20 產業．科技 廖繼弘專欄－電子股換手整理，有利元月行情 04:102021/12/18 財經要聞 社會熱門新聞 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 - 社會 金錢糾紛引殺機 蛇蠍女逼男吐房產凌虐致死 無罪逆轉判11年 - 社會 貨櫃車超出限高門卡住 台鐵屏東潮州至南州列車停駛 - 社會 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 - 社會 看到高跟鞋就興奮 變態軍人3度襲擊侵犯落單少女 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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