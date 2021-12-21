「永遠的小倩」王祖賢2004年息影後，便移居加拿大專心修習佛法，鮮少公開露面，僅透過百度貼吧與粉絲互動。近日，王祖賢上傳一張素顏照向大家問安，再度引發網熱議。

2021年即將步入尾聲，王祖賢19日在百度貼吧PO照送暖：「把最好的祝福送給你們～聖誕丶新年丶生日快樂～」畫面中，王祖賢穿著毛茸茸的奶茶色大衣，抱著可愛的寵物犬，一頭招牌直長髮披肩，烏黑濃密令人稱羨；再看看素淨的臉龐，即便沒有化妝品襯托，還是不減純天然的高顏值，尤其對著鏡頭那抹淺淺甜笑，昔日聶小倩的仙氣宛如重新浮出螢幕。

王祖賢19日曬素顏自拍，祝福網友節慶快樂。（圖／百度貼吧@王祖賢）

網友接收到王祖賢真摯的祝福，紛紛感動地留言：「姐姐快樂我就快樂」、「永遠的女神出現了」、「歲月不敗美人」、「還是那麼美麗」、「姐姐好漂亮，最近才知道是本人，祝姐姐節日快樂」。

王祖賢雖然早就退出演藝圈17年，但人氣還是非常高，引起不肖人士冒用名義，開了一個名為「wangzuxian_joeywong」的IG帳號，不僅騙到上萬網友，連陳喬恩、薛凱琪都誤追蹤，對此王祖賢不忍了，今年8月在百度貼吧直接曬出假IG帳號截圖，警告假冒她的網友：「犯了很大的錯誤！」將不排除追究法律責任，期望對方能改過自新。不過，該支假帳號目前未消失，今年中秋節還發一張月亮圖，仍有部分網友誤以為是王祖賢本人。