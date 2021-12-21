國際舉重總會昨天召開會員大會有了重大變革，2024年巴黎奧運將從原本現有男女各7量級減少為各5量級，郭婞淳的59公斤量級順利保留住，但將面臨被取消的55公斤與64公斤量級的好手挑戰，教練林敬能表示，這次改革將更具公平性，舉重也有機會繼續留在奧運殿堂，至於郭婞淳則是必須更加訓練尋求突破，方能在巴黎奧運成功衛冕。

由於舉重過去經常爆發出禁藥醜聞事件，國際奧會(IOC)日前在會員大會上中直接將舉重項目拿出來檢討，甚至揚言2028洛杉磯奧運可能會取消掉舉重、拳擊與現代五項，改由滑板、衝浪、運動攀登等運動項目入替，因此逼得國際舉總必須進行改革。

國際舉總利用這次在烏茲別克塔什干舉辦世錦賽，透過線上召開會員大會，當中做出了重大改革，中華舉重協會理事長特助張文馨參加了這次會議，同時也證實原本男子量級為61、67、73、81、96、109和109公斤以上級，女子49、55、59、64、76、87和87公斤以上級。變動後男子量級為61、73、89、102與102公斤以上級，女子為49、59、71、81和81公斤以上級。男子少了67、81、96、109和109公斤以上級，新增102和102公斤以上級；女子少了55、64、76、87、87公斤以上級，多了71、81和81公斤以上級。

這次改革受創最深的就是大陸選手，尤其是東京奧運男子67公斤級諶利軍、男子81公斤量級呂小軍都被取消。

郭婞淳所屬的59公斤量級成功保留，但將面臨原本54公斤量級和64公斤量級的跨級別挑戰，林敬能教練表示，雖然屆時競爭壓力會更大，但也考驗著選手的實力提升和突破，未來也將考驗著各國的運動科學和運動醫療，同時明年亞運和世錦賽也可能會採取新的量級賽制。