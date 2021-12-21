雲林縣麥寮鄉麥寮工業區麥寮電廠，3部燃煤機組將於2024、2025年除役，轉型為燃氣電廠，雲林縣政府21日表示麥寮電廠規畫在麥寮工業港南公用碼頭，建造1座液化天然氣接收碼頭，考量優化麥寮港的功能性，希望保留後續擴充的便利性，以利後續朝工商綜合港發展。

麥寮電廠目前有3部各60萬千瓦的燃煤機組，利用先進技術，各種氣體排放濃度已接近燃氣發電，但為配合能源轉型政策，將興建2部各120萬千瓦的燃氣機組加以取代，並在麥寮工業港興建1座每年600萬噸卸收量的天然氣接收碼頭。

雲林縣長張麗善表示，麥寮工業區是全台最大石化區，在工安、環境評估無虞情況下，她支持燃煤轉燃氣。但能源轉型須周全各個面向，以利日後工業港轉型為工商綜合港，因此天然氣接收站設置點很重要，須考量儲槽、管線等安全問題。

縣環保局局長張喬維表示，目前麥寮汽電公司燃氣複循環發電機組、液化天然氣接收站新建工程、麥寮工業專用港變更案，已於今年8月20日由開發單位在麥寮鄉辦理公聽會，環境影響說明書依序提送經濟部能源局、工業局，以及環保署審查中。

張喬維說，縣府基於監導、管理與協助的立場，將密切掌握燃煤轉燃氣、液化天然氣接收站等工程的內容與進度，在兼顧工安、環保、經濟發展及人民期待下，完成能源轉型，將雲林縣打造成永續發展城市。

學者專家認為，麥寮工業港區內設置天然氣接收站，碼頭將可進行多元化利用，供其他用途的船隻進出，成為麥寮工業港轉型為工商綜合港的契機。