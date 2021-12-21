王力宏被李靚蕾踢爆私生活亂後，昨（20）發出道歉聲明，表明將暫時退出演藝圈，承諾會將房子過戶給女方，更強調「男人還是應該承擔起所有責任」，對此，知名音樂人許常德表示兩人此時最大差距，就是李靚蕾早已走了多年的左思右想，而王力宏現在才開始。

許常德表示看到王力宏道歉信和李靚蕾秒回不告，覺得互相體會的開始相當奇妙，或許有人覺得道歉是被迫，重視的點是事業回不去，但若往人類家庭結構和婚姻制度源頭看，不論是李靚蕾、王力宏父親，甚至是王力宏，這些人這幾天的回應，都是站在當事人情緒與處境發聲，如此真實的你來我往，也許是百分之九十九的人難得有共鳴的內心反照，至於為何有參與感？他表示在於我們都是此觀點洪流下的受害者。

許常德點出王力宏道歉文中，提到要把接下來的時間陪父母與孩子，他表示這是非常正確的方向，光憑這點就有機會重生，甚至站上人生新高點，至於和李靚蕾此刻最大差距，在於李靚蕾事件爆發前，已走了多年的左思右想，反觀王力宏目前才開始，許常德強調雙方家人在此事件真情上演和有所克制，都是礙於家族觀念太過狹隘，若能就此轉險為夷，能讓所有人徹底想想什麼是同理心。

最後，許常德強調什麼話是真關心或真偏袒，一個人獨立與面對，是此事件重要主題，忽略這個分辨能力，就會辛苦的扮演多重角色，藉此希望婚姻制度和家庭結構能夠升級。