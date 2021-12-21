台中市東區成功國小在耶誕節前夕，安排英語闖關活動，藉由寓教於樂的實作關卡，讓學童每過關集章換禮物。（成功國小提供／馮惠宜台中傳真）

台中市東區成功國小為增進學生英語基本能力，在耶誕節前夕，安排英語闖關活動，藉由寓教於樂的實作關卡，讓學童每過關集章換禮物，全校近千名師生都度過一個難忘的節慶，從中發現學習英語的樂趣，更打開了學生日後學習英語的道路。

成功國小在110學年度同時申請了教育部國民及學前教育署辦理補助國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫及台中市政府教育局雙語教學實施計畫，圴獲得經費補助，所以一般的英語教學有外籍教師協同教學外，還組成教師團隊，嘗試在三年級的音樂課及體育課試辦雙語教學。

此次配合耶誕節規劃英語闖關活動，安排在學校半戶外操場，由英語教師依據各年級英語教學內容，設計五個關卡，依序為：「快跑！薑餅人：認識英語字母及任務單字」、「我會大聲說：回答字母與基本英語句型」、「耶誕老人的禮物：排列字母順序與重組英語句型」、「我是造字王：找出大小寫字母與利用字母拼出單字」、「我是大歌星：自公告曲目任選一首，清楚唱完四句歌詞」。學童每通過一關，可獲得過關印章一枚，集滿四個過關章即可獲得闖關禮物一份。

毅哲小朋友表示最喜歡「快跑！薑餅人」的關卡，因為要用最快的速度去拍打關主念出的單字，不但可以訓練英語能力，還可以測試反應能力；嘉辰小朋友最喜歡「我是大歌星」的關卡，因為他很愛唱歌，他選了「We Wish You a Merry Christmas」闖關，最後順利過關。

成功國小校長曾娉妍表示：培養學生學習英語興趣，鼓勵學生跨越語言障礙，一直是學校努力的方向。此次結合耶誕節節慶，讓孩子體驗情境式的生活英語，增進學生對本國與外國文化習俗之認識；闖關實作評量的設計讓考試變得更有趣、無壓力，更容易評估學生英語聽說的能力。