王力宏和李靚蕾婚變，女方控訴他外遇又嫖妓，震驚外界。對此，國外一名心理學家艾肯透露，當伴侶毫無理由就開始指責你偷吃，或是很在意你和他人聊天，很有可能是因為他出軌了。

網紅心理學家艾肯（Daniel Acon）在IG影片上分享「抓到另一半偷吃的小撇步」，但他也強調這個方式，只能用在你還沒讓另一半心灰意冷、喪失信任感，如果你已經偷吃過了，那對方可能對待你的態度，是真的取決於他們的真實感受。

艾肯透露，當另一半沒有任何理由就突然指控你偷吃，或是在沒有任何證據顯示你對這段感情不忠的時候，對方卻莫名開始很在意你與他人聊天，這通常意味著他們本身已經出軌，或是在與他人曖昧談話，所以才會擔心你也做出相同的事情。

艾肯表示，當伴侶出現這樣的行為，在心理學上又會稱作是「投射（projection）」，這其實是一種心理防禦機制，簡單來說就是將自己的過錯，想像成是某人身上的客觀事實，讓別人去當自己的「代罪羔羊」，間接逃避原本該由自己來面對的責任。