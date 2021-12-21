LED光電整合元件及光電感測元件封裝廠弘凱(5244)營收及毛利率持續向上，前三季獲利已超越去年全年獲利，訂於明日(12月22日)舉辦股票上市掛牌前業績發表會，並預計於2022年1月中旬以光電類股掛牌上市。

弘凱光電董事長黃建中今日表示，公司已由LED封裝廠轉型為整合服務型公司，而不是只是傳統的LED封裝工廠，創造公司價值；看好不可見光的運用，各式應用每年都可望有兩位數的複合成長率。

有別於傳統LED，弘凱光電朝向LED光電整合元件及光電感測元件之半導體封測領域發展，深耕高品質及利基型市場，毛利率相對優異。2021年前三季之營收為9.34億元，較2020年同期成長51.04%，2021年截至11月底止之營收為11.26億元，較2020年同期成長40.57%；2021年前三季每股盈餘為3.65元，高於2020年同期之2.15元並已超越去年全年獲利；另該公司營業毛利率持續成長，由2018年之39.39%上揚至2021年前三季之47.51%。

因應未來產能不足，弘凱興建中之江蘇南通新廠預計於2022年第四季完工，是目前深圳廠的十倍規模，預計在2023年1月貢獻產能，將為弘凱光電之營運規模產生助益。

弘凱光電於2005年成立，係屬LED產業鏈中游之專業封裝製造商，主要產品可分為可見光LED及不可見光LED二大類；其產品終端應用領域市場可分為智能家居、車用光源及亮化顯示三大市場，最終銷售對象均以全球知名之筆記型電腦品牌廠、家電品牌廠及汽車品牌廠為主。

弘凱光電聚焦於高品質及利基型市場，提供客戶解決方案之整合服務為營運導向，以自行開發取得之「防側漏光專利」技術，獲得國際大廠肯定，奠定穩定之獲利基礎，弘凱光電成功將LED封裝技術結合驅動IC或感測元件，並終端應用於藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等，且弘凱光電已取得日系及歐系車廠之國際大廠認證，有利於營運發展。

LED市場之未來趨勢係以具感測應用之不可見光市場為發展主軸，弘凱光電以LED封裝技術為根本，積極開發光能結合電能之感測新產品，包括距離感測、手勢感測及偵測駕駛行為之光感測元件，及最新應用於5G網通及電動車等第三代半導體必備之高階光耦合器等，迎接2025年感測市場之未來複合年均成長率將為20%之發展趨勢。