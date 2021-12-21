銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)宣布推出Mini LED/Micro LED背光照明材料、IC載板、5G相關及自動駕駛與雷達超高頻、新能源與電動車散熱產品及軟硬結合板等應用產品，騰輝-KY董事長勞開陸表示，由於軍工、5G、NB品牌大廠高階產品及新材料出貨逐步放量，加上市場預期汽車晶片缺料將於明年第2季紓解，明年業績可望持續成長。

騰輝-KY於TPCA 2021展會推出Mini LED/Micro LED背光照明材料、IC載板、5G相關及自動駕駛與雷達超高頻、新能源與電動車散熱產品及軟硬結合板等產品，其中應用於Mini LED背光照明的VT-464GS材料，為黑色與白色的類BT載板材料，專門設計使用在Mini LED的背光板，可應用在諸如電競筆電，汽車儀表與超高解析度電視，具有更高的解析度；在Micro LED部分，騰輝-KY也推出Micro LED背光照明的VT-464GS(B)材料，可應用在諸如虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)，具有體積小、高亮度、高解析度等優勢，VT-464GS材料及VT-464GS(B)材料均可以無視陽光照射的高亮度，同時非常節能，是未來顯示設備的首選材料。

在IC載板方面，騰輝-KY表示，IC載板應用的VT-464LT/VT-464GS/ VT-770隨著BGA、CSP和AIP等新型IC的興起，騰輝-KY也推出一系列相關應用的類BT或BT載板材料，且因應半導體測試的需求增加，針對性開發應用的老化與探針板客戶與終端，已經有具體的訂單貢獻營收，隨著終端應用認證後量產進程展開，對營收貢獻會更具體。

隨著第五代通信系統的普及和複雜的應用，對高頻/低損耗材料的需求和要求正在加速增長，騰輝-KY推出高頻、高速一系列以tec-speed命名的材料，損耗值從0.004～0.0013，可提供從sub-6G天線、功率放大器、微波雷達站、基站、網絡連接、儲存、數據交換與服務器等設備匹配的產品。

在車用及自駕系統方面，騰輝針對自動駕駛與雷達的超高頻應用，推出高頻產品tec-speed 30.0的鐵氟龍基材，可應用在77~79GHz汽車遠距雷達系統及微波通信雷達相關設備，公司亦有各種導熱範圍的tec-thermal系列產品，可應用在汽車頭燈照明、功率轉換、電源及動力輔助方向盤等散熱需求。

受到汽車晶片荒、長短料影響、海陸運輸不順暢及拉貨動能減弱影響，騰輝-KY自結11月合併營收為6.31億元，月減4.6%，年增60.6%，累計前11月合併營收70.6億元，較去年同期大幅成長61.2%。

勞開陸表示，明年成長動能包括軍工、5G、NB品牌大廠高階產品及新材料出貨逐步放量，加上市場預期汽車晶片缺料將於明年第2季紓解，若產業沒有新的變數，明年營收及獲利可望比今年好。