元宇宙議題今年正夯，全球一線科技巨擘紛紛齊聲比讚，包括臉書創辦人祖克伯、輝達執行長黃仁勳，2021年也被定調為元宇宙元年，遠傳(4904)今(21)宣布成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，積極組隊共創元宇宙，遠傳總經理今(21)日井琪表示，期望遠傳可以發揮拋磚引玉的作用，「預計至少砸下10億元」，希望一年以內可以看到初步的感覺。有鑑於虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，故透過大型業者的登高一呼，讓更多元宇宙的創意有發揮的舞台，可以站在巨人的肩膀上，讓更多元宇宙題材加速落地。

井琪表示，遠傳很早就深耕大數據、人工智慧、物聯網、和雲端等技術的應用，並佈建了世界第一的5G網路，成為投入元宇宙應用的重要基礎。元宇宙是3D的虛擬世界，使用者透過AR/VR等人機界面，遠傳自去年推出了「遠傳心生活」這個行動生活圈的平台，將結合來自不同領域的創新能量，加速開發元宇宙的應用場景，期待元宇宙將成為5G的殺手級應用。

井琪表示，元宇宙的產業發展，不是一家公司可以達成的，而是要眾多公司的合作，遠傳預計至少砸下10億元，希望可以發揮拋磚引玉的作用，也期望一年以內可以看到初步的感覺。

元宇宙(Metaverse)議題在今年急速增溫，根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模將達21.6億美元，至2025將達83.1億美元，年複合成長率為40%，只是，目前虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處觀望。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，元宇宙商機巨大，如何跨裝置搭建虛擬空間，為不同人群提供創新體驗，形成價值，進而推動虛擬經濟，是最關鍵的挑戰。所需要的科技，既深且廣。為解決當前新創團隊備戰元宇宙商機的種種挑戰，「遠傳5G元宇宙加速器」以「遠傳心生活共創平台」與「遠傳大人物生態圈」兩大共創計畫為基礎，協助新創盡早驗證元宇宙的商業價值、增加企業商機擴展能力、以及打造合乎資安要求的企業級應用。「遠傳5G元宇宙加速器」已經展開與國內外生態系夥伴資源對接，共同協助新創事業成功拓展、邁向國際。

當下虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段，然而，使用者生成內容多數並非以營利作為出發點，故TrendForce認為此會成為有意投入虛擬市場業者較好的切入點，因此，可預期未來將使得元宇宙相關廠商更關注在架構平台、建設完善的生態模型，並且透過適合的開發工具和介面來降低創作門檻。

「遠傳5G元宇宙加速器」即日起開放招募新創團隊，推出「遠傳心生活共創平台」、「遠傳大人物生態圈」兩大共創計劃，聚焦消費者應用以及企業客戶解決方案，目標每年扶植15個新創團隊，預計明年3月進行初審，於明年第三季參與Demo Day成果發表會。