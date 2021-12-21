民進黨英系色彩台灣世代智庫今舉行國際非政府組織代表交流會，無國界記者東亞辦事處執行長 Cédric Alviani 指出，台灣的新聞自由程度高，全球排名43名，甚至超越美國，但近期發現台灣的新聞環境朝向兩極發展，且因為點閱率影響，新聞呈現過多腥羶色議題。並提醒，雖然台灣享有新聞自由，記者卻不自由，這一部分是台灣可以去改進的地方。

英系智庫今活動中，影黨內兩派系立委參加，除了英系立委，正國會立委陳亭妃、林岱樺及陳歐珀也出席，並邀請無國界記者組織、歐洲價值中心與美國國際民主協會分享在台經驗。

歐洲價值中心主任 Jakub Janda 表示，他來自捷克，他的國家與東歐地區面臨了俄羅斯與中國強權的影響，而這樣的問題也讓許多國際組織開始思考要將據點遷來台灣，他希望建立台灣與歐洲相關的交流計畫，除了政治性的交流建立之外，也開始需要有其他類型的交流，包括國安知識與人才交換等。

美國國際民主協會（NDI）台北辦事處計劃經理李芃萱指出，NDI除了推廣開放國會與開放政府之外，也積極推動印太青年反貪腐等計畫，近期也專注在資訊健全與對抗錯假消息。

英系大將立委陳明文兒子，也是台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，最近在中共戰狼外交政策下，許多國際非政府組織面臨中國打壓。台灣是亞洲地區重要的民主國家，在保障言論自由的體制之下，社會倡議風氣開放，不僅國內非政府組織蓬勃發展，亦在這種國際形勢下，吸引了不少的國際非政府組織(INGO)前來設點，成為亞洲民主陣線的重要據點。

陳冠廷指出，這一次促成台灣國會議員與各國非政府組織的交流，也是希望能增加台灣在國際上的能見度，也能藉由他們在國際間的影響力，讓台灣有機會能突破外交限制，以不同的方式實現國際參與，很榮幸能邀請到在台灣重要的國際非政府組織代表們，前來與我國國會議員們對談，期盼透過共同討論台灣與國際間的安全、民主發展等議題，深化彼此的交流。