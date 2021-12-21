錢都連鎖餐飲企業總經理張榮智，在輔大管理學院打造「錢都花園」，陳設出溫暖光亮的聖誕節裝置。(劉上嘉提供／李侑珊台北傳真)

疫情不僅改變人們生活習慣，更為企業經營帶來衝擊，高管紛紛投入在職進修，盼為管理帶來更多創新靈感。錢都餐飲連鎖企業總經理張榮智報讀輔大企管系管理學碩士在職專班，已獲得學位，為回饋學校，與系方合作，在輔大管理學院打造「錢都花園」，陳設出溫暖光亮的聖誕節裝置，勉勵學弟妹都能夠重返校園進修深造，讓人生更進一步。

經典老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」，憑藉高CP值，擄獲一票忠實饕客，為國內最知名小火鍋連鎖店。

論及為何重返校園進修，張榮智表示，台灣人餐飲習慣平均10年一大變，為因應潮流，且緊貼消費市場，經營管理策略必須不斷地推陳出新，而為了找尋靈感，報讀EMBA班是一條最快速的捷徑。

張榮智提到，之所以報名讀輔大企管系管理學碩士在職專班，一方面除了地利之便，另一項原因則在於身邊友人推薦。在課堂上，與老師還有不同領域高管同學腦力激盪，對於謀求多元管理策略，具備正面效果。

面對疫情衝擊各行各業，張榮智坦言，突然爆發的這場百年大疫，確實為企業管理帶來相當大的轉變，近來各領域都考量將事業版圖轉至線上，但他還是堅持做實體生意。

張榮智進一步指出，就飲食習慣上來說，人們還是喜歡團聚吃飯，親友一起聊天的感覺，絕對不是外帶回家用餐可以取代的，因此錢都還是以經營實體客為主。

至於在輔大管院打造「錢都花園」，張榮智低調地說，主要出自於回饋母校的心情，也希望透過點亮聖誕燈飾，勉勵學弟妹都能夠重返校園進修深造，讓人生更進一步。

輔仁大學商業管理學士學位學程主任劉上嘉說，感謝張榮智總經理為輔大管院點上溫暖的燈飾，大樓因此變得活潑溫暖，特別是讓晚上到校上課的夜間部學生，多了一個休憩的地方，也讓學校多了一個可作為打卡使用的網美景點。