印度近期開始接收由俄羅斯提供的S-400防空導彈系統並進行部署及人員訓練，首套S-400系統將部署在旁遮普地區，印度政府消息人士還透過媒體放話「這將能夠同時應對來自巴基斯坦和中國的空中威脅」。

據《環球網》引述印媒報導稱，印度在旁遮普地區部署首個S-400防空導彈系統中隊，將是對該國防空能力的重大提升。目前S-400防空導彈的部分元件已經運抵印度，預計將在未來的幾周內投入使用，第一個S-400防空系統中隊的設備交付預計將在今年年底全部完成。

印度《經濟時報》引述政府消息人士的話說，在部署首個S-400防空系統中隊後，印度空軍將開始把部署重點放在印度東部邊境，並開始為在國內進行人員培訓提供資源。消息人士還透露，通過艱苦的價格談判，印度設法將S-400系統的價格降低了近10億美元。

消息人士說，印度空軍相關人員在此之前已在俄羅斯接受S-400系統培訓，裝備該系統將能夠讓印度在南亞獲得優勢，同時應對來自巴基斯坦和中國的空中威脅。S-400可以在400公里、250公里、120公里和40公里的距離擊落敵機和巡航導彈。

將先進的S-400防空導彈系統部署到印巴、中巴邊境是印媒熱衷的話題，印度《India Saga》網站曾報導，印度將於2022年初之前部署至少2套S-400系統，。2022年之後將在印度北部和東部邊境地區部署分別部署一套S-400防空系統，以壓制共軍在拉達克和阿魯納恰爾邦（藏南地區）的優勢。

《環球時報》引述分析認為，共軍早已裝備S-400防空系統，比印度更熟悉該系統的運作和優缺點，印度想在中印邊境地區炫耀S-400的威力，恐怕過於樂觀。但是分析沒有提到2國的S-400系統 存在不小差異，即中國購置時間較早，系統使用的導彈射程只有250公里、120公里和40公里等3種，後來俄羅斯又為S-400開發射程400公里的導彈，而印度所購置的系統含有中方目前沒有的這款長射程新式導彈。