亞洲大學首創由心理系具臨床心理師證的師資群進駐亞洲大學附屬醫院，成立「臨床心理中心」開設心理門診，21日正式開幕。亞大校長蔡進發表示，針對青少年網癮、憂鬱焦慮、壓力適應障礙、預防老年失智訓練提供具科學實證高效方案的心腦健康服務，尤其青少年整合性網路成癮治療最具特色。

亞大副校長、「臨床心理中心」臨床心理師柯慧貞指出，亞大首創「網癮防治中心」，近年來培訓2萬2千多名專業人員，首辦無網路戒戒癮營隊，結合親子溝通技巧訓練，已協助70多個家庭青少年改善網路成癮和親子關係。

柯慧貞說，團隊進駐中心成立心理諮商治療門診，結合無網路戒癮營隊、高效認知行為療法、親子溝通技巧訓練、大腦功能的復健，再應用科技輔器，提升自控能力，有效戒癮。

亞大醫院臨床心理中心主任葉品陽表示，心理系有6名臨床心理教師進駐中心服務，從9月底試營運至今，網路成癮及親子關係服務最為熱門，約佔門診量4成。

此外，中心也提供憂鬱自傷、焦慮、身心壓力調適、職災勞工職業重建心理治療及結合大腦神經科學的神經心理評估和治療，如早期失智評估和認知復健，並跨科合作，提供身心社會治療，增進病患生活品質。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中致詞指出，衛福部以往補助亞大試辦全國首創無網路戒網癮方案，臨床心理中心可推廣應用，未來能再開發更多本土實證心理治療，協助建立臨床指引。