為了活化鼓山魚市場場域，塑造在地觀光景點，高市府已經由海洋局發包辦理鼓山魚市場整建活化計畫統包工程。海洋局長張漢雄21日說，整建鼓山魚市場為農漁文化精品展售中心，肩負歷史教育功能，行銷在地的農漁產品。

此計畫兩階段的經費共1.2億元，包含農委會農村再生計畫補助、交通部觀光局前瞻建設計畫補助，以及高市府預算等。

張漢雄表示，鼓山魚市場位於哈瑪星聚落，是高雄遠洋漁業發祥地，擁有豐富的歷史文化底蘊，但前鎮漁港闢港後，漁業重心逐漸轉移至前鎮；目前，鼓山魚市場位居觀光及交通要道，鄰近鼓山輪渡站肩負往來旗津之重要交通功能，周遭更有西子灣、駁二藝術特區、棧貳庫等多處觀光景點。

考慮要把觀光客留在鼓山，因此，高市府利用哈瑪星現有觀光資源，配合魚市場既有的地理優勢，整建鼓山魚市場為農漁文化精品展售中心，做為肩負歷史教育功能的農漁產品行銷展示場所，並新設停車場紓緩周遭停車問題，並協助現有輪渡站擴展候船空間、優化排隊路線及友善無障礙空間，完成人車分流。

海洋局說，鼓山魚市場再造計畫整合了魚市場、輪渡站、停車場、戶外綠化廣場廊道等項目，感謝農委會、交通部觀光局、航港局的經費挹注，期待期待未來農漁精品展售中心結合鼓山渡輪站，及露天地景廣場，成為當地的新地標。