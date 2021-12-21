鹽水區公所今天在鹽水武廟餐廳舉辦「月港大菜」成果發表會。（張毓翎攝）

鹽水區公所與鹽水武廟合作，經多方訪談和調查，推出「月港大菜」。（張毓翎攝）

鹽水區公所與鹽水武廟合作，經多方訪談和調查，推出「月港大菜」。（張毓翎攝）

台南鹽水早期庶民經濟活絡，除了有倒風內海的航運經濟以外，更是府城往鹿港經商路線的重要中繼站，衍生的酒樓文化相當繁盛；而其中，酒家名菜更是堪稱經典，為重現當年的味道，鹽水區公所與鹽水武廟合作，經多方訪談和調查，推出「月港大菜」，期許成為在地最具文化特色的佳餚。

自清朝時期流傳「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的俗諺，曾經繁華一時的月津港，就是在現今的鹽水，當年造就許多郊商，並進一步衍生出許多的夜間娛樂文化，擁有營業執照的合法酒家林立，發展出特有的菜餚，伴隨「那卡西」音樂演奏下，讓鹽水擁有「小北投」的稱號。

鹽水區長陳文琪表示，當年鹽水「華燈初上」的夜間娛樂文化中，應酬場所不但有分級，還發展出各式佳餚，包括魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉、炸排骨酥、清蒸鱸魚等，經過與武廟2次的實驗與檢討，推出多道美食，並以「月港大菜」為名，在迎接鹽水燈節、蜂炮的同時，希望能一起推展這項特色佳餚。

鹽水區公所今天在鹽水武廟餐廳舉辦「月港大菜」成果發表會，市長黃偉哲特別扮廚師帶頭宣傳，黃偉哲說，台南是美食之都，但是美食之都不只有府城，鹽水也是美食雲集，過去經典的酒家名菜，現在經改良後成「月港大菜」，民眾到鹽水不僅看蜂炮、逛燈節，還可以來吃月港大菜。

鹽水武廟補充，「月港大菜」即日起開放訂購，民眾可以到武廟的臉書官網關注最新的資訊及優惠方案，可提供外帶和內用，歡迎大家來訂餐。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障