大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，內視鏡逆行性膽管造影術可直接進行碎石與取石，病人無需再接受外科手術。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

62歲的陳先生曾因膽囊炎和膽結石接受手術治療，近日突感上腹部疼痛、發燒、且尿液呈現深茶色，經赴苗栗大千醫院檢查後發現有黃疸、胰臟發炎、總膽管有結石阻塞及擴大的情形，醫師隨安排內視鏡逆行性膽管造影術，並搭配內視鏡下括約肌切開術和乳頭球囊擴張術後，將膽管內的結石全數清除，陳先生術後症狀改善並順利恢復出院。

大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，過去膽管結石多以外科手術為主，現行則可採用內視鏡逆行性膽管造影術來診斷及治療。其方式是使用內視鏡從上消化道深入膽胰管開口，再注射顯影劑至膽道總管，若發現膽管中的結石，則可直接進行碎石與取石，無需再接受外科手術，可讓病人避免手術的痛苦並縮短術後的恢復期。

洪吉來指出，膽管結石常出現的症狀包括，上腹部疼痛、噁心、發燒等，當結石阻塞膽道時則會出現黃疸、茶色尿，嚴重甚至可能導致敗血性休克。因此，洪吉來建議民眾飲食要定時定量、勿吃油膩的食物、以及定期安排腹部超音波檢查，才能及早預防與治療。

洪吉來提醒，內視鏡逆行性膽管造影術的治療方式雖可讓病人免於開刀、縮短恢復時間，但並不是每位病人都適用，因此務必經醫師評估並討論後，再依病況安排適合的治療方式。