防疫邊境管制，多數民眾只能在國內過年，加上春節假期長達9天，聚餐需求旺盛，帶動間年菜圍爐商機市場可望成長20％，王品集團子公司「萬鮮公司」今年外賣年菜立下高標，目標銷售15000組、挑戰營收7000萬元，較去年翻倍成長，期能與集團旗下泛中餐推出的熱年菜雙軌併進、分進合擊，希望總營收破億元的。

王品集團「萬鮮公司」自2019年進軍冷凍年菜市場，去年首度接到台灣科技業兩大「護國神山」福委會訂單，最後賣出6000組、3500萬好成績。今年擴大目標族群，將年菜購買年齡延伸至30歲上下的MZ世代，推出創新思維的東西合併年菜組合，包含：中式-福美饌富貴宴（6菜）3999元、西式-滿佳餚吉祥宴（6菜）3999元、中西合併-逢源百福宴（7菜）6999元三款，可上王品瘋美食網及全台王品門市訂購。

萬鮮公司副總周佳穎表示，萬鮮的年菜彭湃大氣、又有王品集團金字招牌掛保證，今年兩大「護國神山」福委會仍然持續加碼支持。萬鮮「王品嚴選」年菜有料多味美、簡單好料理、性價比高的好口碑，也帶來主顧回購發酵，12月初東西年菜組開始販售，不到兩周時間西式組合-滿佳餚吉祥宴就已全數售罄。再加上超商、量販店通路都看好今年年菜商機，下單數量較往年倍增，萬鮮也同步擴增電商銷售通路，為年菜帶來更多商機，預估今年有機會賣出15000組，挑戰7000萬的業績目標。

萬鮮「王品嚴選」東西年菜組合研發理念，經過廣大的調查分析，深入了解消費者的需求來設定目標，最終推出創新產品。行銷總監盧建安表示，萬鮮經過兩年市場調查、接受消費者的意見回饋、掌握年菜市場的趨勢變化，也定期從網站後台分析客層變化，發現購買年菜的主要消費族群已悄悄降至30歲左右、這群8年級生、橫跨「千禧世代」及「Z世代」，多數為考慮成家、擔任公司幹部的而立青年，他們引領生活與消費文化，所以今年的年菜主軸在東方傳統的基調下、融入西式經典，組成包含佛跳牆、金鯧魚、龍蝦、牛小排、法式油封鴨腿、西式甜點等的新樣貌。今年新研發11道菜色，保留3道過去評價高的明星菜色如：佛跳牆、瑞氣桃木燻鴨胸、蔥香鮮嫩油雞腿、再升級優化，及常態開發的菜色6道，共計20道、組成7款組合，於不同通路販售。

王品集團指出，後疫情時代「宅經濟」的商機發酵，萬鮮公司積極發展冷凍、常溫食品布局，將火鍋料和經典湯底等研發成零售商品，打進統一、全家、全聯、美式賣場等6大通路，希望將「餐廳的餐桌延伸到消費者家中和辦公室的餐桌」，萬鮮今年營收已經突破億元，帶動王品集團營收成長的新動能。