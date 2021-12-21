疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，又被稱為「國民女婿」。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，每日下午疫情指揮中心開完記者會，羅一鈞總是最後一個離開，且會將自己的椅子靠好，貼文曝光後也讓不少人齊讚，「不愧是國民女婿，從小動作看就知道修養很好」。

陳志金今（21）日於個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》分享直播截圖，表示每天下午指揮中心記者會後，羅一鈞總是最後才離開現場，且都會將自己坐的椅子靠向桌子歸位。

陳志金今日分享直播截圖指出，羅一鈞總是最後才離開記者會現場，且都會將自己坐的椅子靠向桌子歸位。（圖／翻攝自陳志金臉書）

根據指揮中心每日提供的直播觀察，羅一鈞在疫情記者會上，總是坐在最旁邊，若出席的人數較多時，羅一鈞還會坐到第二排，面對記者各種問題，總是對答如流，記者會結束後，每次都會順手將自己的椅子靠好，靜靜站在一旁等候陳時中、周志浩、莊人祥等人離開後，才跟上腳步。

羅一鈞總是等所有長官離開後，才跟上離開記者會現場。（圖／翻攝自指揮中心直播）

陳志金的細微觀察，讓不少網友也紛紛留言大讚，「他都是先站起來等所有長官離開，再靠椅子」、「好習慣！值得讚許啊！」、「不愧是國民女婿」、「是一位專業的醫師外，還是一位很棒公務人員」、「從小動作看就知道修養很好」、「羅女婿果然沒讓媽媽們失望」、「難怪人人都喜歡他」。

羅一鈞離開時會靠好自己的椅子。（圖／翻攝自指揮中心直播）

事實上，羅一鈞他之所以會被稱為「國民女婿」，原因來自於民進黨立委鄭運鵬的一篇臉書貼文，他今年6月17日發文稱，每日看疫情記者會時，覺得羅一鈞會是丈母娘們會喜歡的好女婿，意外引發一票網友共鳴。