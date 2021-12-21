台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季例行賽上週進行第四週賽事，臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神主場相繼開戰，回顧上週末四場精彩賽事，六大驚奇引爆話題。

一張連續照看到蔣淯安飛多高：頂著SBL頭號球星的光環，台啤英熊蔣淯安轉戰職籃T1聯盟，絲毫沒有水土不服的跡象，強勢展現出聯盟一哥的頂級身手，本季至今5戰攻守兩端都穩定輸出，平均繳出18分、6.2籃板、6助攻、1.8抄截和0.4阻攻的全方位亮眼成績。

上週日作客臺南台鋼獵鷹之戰，一張連續照更見蔣淯安驚人彈跳力，面對臺南台鋼獵鷹蔣喬安上籃，身高僅174公分的蔣淯安用力向上一蹦，起跳高度足足比身高180公分的蔣喬安高出一個頭，為了封蓋高舉的右手已經超過籃框，最終賞了蔣喬安一記麻辣鍋，不愧「安佛森」威名。

士東耐操有凍頭上場時間爆表：由於洋將中鋒籃波（Maciej Lampe）因傷開季持續缺陣，台啤英熊洋將士東（Diamond Stone）成了聯盟本季至今最操洋將，幸好他年僅24歲，身強體壯，即使5戰僅1場休息3分07秒，其餘4戰場場全勤，他還是「大丈夫」，上週日作客臺南台鋼獵鷹，再度打滿48分鐘，5戰平均上場時間竟超過比賽正規時間48分鐘，達48分22秒，原因就是4日作客新北中信特攻，他完全沒休息，連同延長賽，足足打了53分鐘。

不僅耐操有凍頭，士東攻守兩端還能維持高效，上週日豪取33分、19籃板、1助攻、2抄截，本季場均奪34.8分暫居聯盟得分王，平均每場抓下14籃板也排聯盟籃板排行榜第4名，凸顯他強大的主宰力。

磚塊人開啟進攻模式更恐怖：台灣運彩xT1聯盟獨步全台引進亞洲外援，目前已有4隊亞洲外援登場亮相，分別是新北中信特攻查拉帝（Chanatip Jakrawan）、桃園雲豹狄安森（Caelan Tiongson）、臺中葳格太陽何喬登（Jordan Heading）和高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman），但開季至今就屬鄉民口中戲稱的「磚塊人」布銳克曼最搶眼。

開季前3戰，布銳克曼發揮NCAA助攻王本事，頻頻用精彩的傳球助攻帶動起團隊攻勢，偶爾出手的三分球也有一定的投籃命中率，原以為布銳克曼僅靠一手傳球絕活已經夠嗆，沒想到當他開啟進攻模式更可怕，上週日主場迎戰臺中葳格太陽，布銳克曼火力全開，全場攻下22分、4籃板、5助攻和5抄截，無疑是本季至今最夯的亞洲外援。

聯盟最大咖NBA級洋將首秀狂抓22籃板：臺中葳格太陽隊史第一年吹起「洋風」，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）和助理教練賈西亞（Alberto Garcia）都來自西班牙，就連洋將也都重金網羅具備NBA一定出賽資歷的吉（Alonzo Gee）和格林（Donte Greene），而曾在NBA打滾八年共出賽417場的吉堪稱聯盟本季最大咖NBA級洋將。

吉曾在效力騎士時期和球星歐文（Kyrie Irving）、湯普森（Tristan Thompson）當過隊友，可裡可外的全能身手備受期待，本週日作客高雄全家海神，吉總算首度披掛上陣，雖然還未找到手感，15投5中只拿12分，但抓下22籃板、送出5助攻，讓人還是見識到NBA級前鋒威力。

台灣女婿喬登轉戰T1首戰手感火熱：臺南台鋼獵鷹前2戰因洋將、亞洲外援還在自主管理，僅能依靠單洋將賈西亞（Chuck Garcia）撐場，幸好「台灣女婿」喬登（Jordan Chatman）自主管理一解除就在上週日即刻救援，雖然體能還未完全恢復，但火力絲毫不受影響，全場狂飆6記三分球，轟下29分，可惜臺南台鋼獵鷹仍無力扭轉戰局，苦吞開季三連敗。

喬登曾在2012年獲選華盛頓籃球先生，2019年從波士頓學院畢業後一度前往羅馬尼亞展開職業籃球生涯，並且在歐洲盃留下出賽紀錄。學生時期還曾來台傳教兩年，在臺中結識了現在的老婆成為台灣女婿，之後每兩年就會來到台灣長住1至2個月，現在已能說著一口流利中文，他在今年初因PLG桃園領航猿鬧洋將荒，上陣救火，打出亮眼身手，本季被臺南台鋼獵鷹網羅，轉戰T1延續台灣籃球生涯。

于煥亞飆出聯盟本土最高得分紀錄：身為SBL的中生代指標射手，于煥亞本季風光轉戰T1聯盟高雄全家海神，但開季前兩戰還未找到手感，僅奪8分、3籃板、4助攻和1.5抄截，但本週六主場開幕戰，于煥亞面對來訪的新北中信特攻重新找回準星，發揮射手本色，全場轟進聯盟單場最多7記三分彈，狂砍29分，寫下本土最高得分紀錄。

來到高雄全家海神後，于煥亞雖然改從替補出發，但他表現逐漸加溫，打出問鼎年度第六人企圖心。上週六有了于煥亞破紀錄飆分秀加持，高雄全家海神主場開幕戰票房也開紅盤，湧進8268名球迷進場觀戰，創今年台灣兩大職業籃球聯盟最高票房紀錄。