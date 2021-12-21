高雄一名患有「戀物症」、「性偏好症」的張姓職業軍人，2年襲擊、猥褻3名落單少女，出庭時向法官供稱「看到制服、聽到跟鞋聲音，就讓他很興奮」，高雄地院法院審理後，依成年人故意對少年犯強盜、強制、現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻等多罪，將張男判刑5年6月，另監護5年。

據了解，張男在2018年8月至2020年12月，共犯下3起襲擊傷害強暴，2018年8月10日晚上7時許，對一名15歲少女施暴打下巴、掐脖，將人摔到水溝後上前強吻少女得逞；2020年7月21日晚上5時許，尾隨一名自校車下車的穿制服高中女，從路邊撿拾一塊石頭砸向少女臉部，撿起高跟鞋就落跑；同年12月13日晚上8時許，向一名女騎士假藉問路後，強拉女子外套，2名受害少女報警後，張男遭警方移送起訴。

張男出庭時向法官聲稱「看到少女穿制服，心理有強烈感覺喜歡，且又聽到低跟鞋的聲音，讓我很興奮」，自己也被醫師診斷出，有「戀物症」、「性偏好症」。

法官審理時認為，張男的病症造成他辨識行為減低，但偵查、審理期間都能做出相對應的回答、辯駁，顯示辨識行為能力未完全喪失程度。審酌張男退伍後從事與檸檬相關農作，月收2萬5至3萬等情狀，依成年人故意對少年犯強盜罪、強制罪、現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻罪，判刑5年6月，另因再犯可能性高，因此宣告監護處分5年。

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