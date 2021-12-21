三名知情人士表示，中國吉利控股集團及法國雷諾預料將在不久後宣布達成合作協定，將合作在韓國生產吉利旗下混合汽車，並考慮可能將韓國製造的汽車以免稅方式出口到美國。

另外，雙方從2021年初開始協商的這項協議，還涉及到在中國建立合資企業，將讓雷諾得以強化目前處境艱難的韓國業務，以及整體亞洲業務實力。

路透21日報導，雷諾在2020年結束中國業務。消息人士表示，雷諾將藉由建立一個以插電式混合動力車為主的新品牌，重新回到中國這個全球最大的汽車市場，該品牌將由吉利與雷諾共同管理。

吉利預料將與雷諾合作新推出一系列環保車型，使用吉利旗下的智慧魔方（CMA）架構，還有吉利汽車的供應鏈和製造廠。目前智慧魔方是吉利與富豪汽車共用的中型車基礎架構。

消息人士表示，預計雷諾將專注於汽車設計，以及在中國市場新品牌的銷售和行銷。對吉利來說，這項協議可望讓其在韓國取得生產基地，並使用雷諾在韓國的組裝廠。