針對高新科技發展，設立專責事業群後快速取得成績、強化綠色技術，低碳與環保工程；國內最大統包工程商中鼎（9933）至2021年11月底，在建工程達3287億元，是歷史新高。

未來一年、2022年，中鼎指出，包括潔淨能源、美國、中國大陸、水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技等七大領域工程，潛在商機達5865億元。

迎合全球趨勢、市場潮流，中鼎指出，綠色技術、低碳與環保工程，是手中在建工程，占比增加最快速的一塊。

依中鼎統計，在2015年，綠色技術、低碳與環保工程所占的金額只有23％，到了2021年的11月，占比已達74％。成長了450％。

受惠台商回流，以及政府發展綠能、節能減碳，加上全球疫情造成國際工程招標案量減少，中鼎指出，手中在建工程中，台灣市場就占了81%。

在疫情趨緩，各地解封，全球市場標案增加下，中鼎統計，2022年，中鼎可參與招標的潛在商機有5865億元。

其中，國內潔淨能源商機，在減煤、增氣、展綠的能源轉型路徑下，中鼎指出，到2025年，燃氣電廠潛在商機約3000億元、天然氣接收站相關設施潛在商機約1500億元。

另外，美國擬擴大在地半導體產能，促成台商前往建廠的計畫、美國多州政府祭出生質燃料的獎勵政策、1.2兆美元（33.41兆台幣）的基礎建設法案等，都是中鼎搶進美國市場的標的。 在水資源投資上，中鼎指出，2019年到2025年政府釋出多座再生水廠新計畫，潛在商機約新台幣500億元、規劃新增5座含投資/興建/營運工作的海淡廠計畫（桃園、新竹、嘉義、台南、高雄），潛在商機約600億元。

中鼎強調，中鼎為國內捷運系統機電統包業務的領導廠商，未來五年，國內有6個軌道建設計畫將陸續推出，機電總預算1128億元，集團將積極爭取。

未來幾年，國內預計將有11座都市廢棄物焚化廠的新建、整改或擴建計畫擬採投資/興建/營運模式發包，潛在商機約1400億元。

市場指出，中鼎在建工程創新高、加上潛在商機大，預期未來五年，營運成長無虞。