藝人王力宏遭李靚蕾爆料約炮、召妓，甚至性愛成癮，與過去「優質偶像」的形象大相逕庭，引起外界好奇，到底什麼樣的人會性愛成癮。命理星座專家小孟老師今（21日）在臉書列出最容易性愛成癮的3個星座，王力宏的星座果然中了，並被形容是「外表單純性慾極強」。

《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》粉專指出，下列3個星座是最容易性愛成癮前三名：

Top3：雙魚座

雙魚座的人容易因為工作壓力大，或生活產生抑鬱而時，想藉由性來調節身心釋放壓力，雙魚座只要有壓力或工作過於忙碌過，就容易慾火上身，小孟老師建議雙魚座，最好早睡早起保持身心平衡、適時釋放壓力，一旦有慾火難消時，可以透過看書或聽音樂來轉移焦點。

Top2：金牛座

金牛座的人，外表給人很單純、很誠懇的感覺，但其實他們性慾極強，同時金牛座也很喜歡肢體接觸的快感，他們樂於享受性所帶來的樂趣，有時稍微輕觸一下，他們就會非常愉悅，很能在床笫之間帶領對方達到很開心的境界，也容易性愛成癮，建議多泡澡、多聽心靈音樂，讓自己每天生活充實。

Top1：天蠍座

天蠍座的朋友，喜歡享受性所帶來的刺激感，對於前戲也非常拿手，當他們喜歡某人時，就會如同天雷勾動地火般不斷在床上翻騰覆雨，直到對方說stop！小孟老師建議當性慾來臨時不要待在家，可以出去走走或者跑步，讓自己累一點，並喝點溫開水，冥想草原或高山可以降低性需求。