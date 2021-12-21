王力宏因和妻子李靚蕾撕破臉，遭對方抖出他劈腿、約砲、召妓等荒唐行徑，優質偶像完美人設形象一夕破滅。「人設」水能載舟亦能覆舟，歌手黃明志今(21)日發文大解密，其實每間唱片公司都會幫歌手選定「人設」後，而這個「人設」往往會跟著歌手一輩子，但人設與歌手本人個性或許會落差極大，才導致人設「崩壞」時大眾難以接受，覺得幻滅、受欺騙而群起攻之。

黃明志今(21)日在臉書解釋：「『人設』這種東西，在唱片界裡的專業術語叫做『A&R』（Artist & Repertoire），是比『人設』還要更高級且更複雜的東西。是每一位歌手在推出市場之前，經紀公司和唱片公司都必須經過周密的設計和討論出來的東西。一旦『A&R』被設計出來，就會跟著歌手一輩子... 」

但人設到底會怎麼設定呢？黃明志解釋「比如有些有些女歌手很可愛，很無辜的樣子。有些男歌手很像白馬王子，很深情很完美的樣子。有些樂團很有兄弟情，很有信念的樣子等等...這些都是經過設計出來的...都是靠選曲+造型風格+服裝+妝髮+拍照內容+選填詞人+製作人+合作的品牌+企劃文案+新聞稿+MV呈現方式等等，一點一滴拼湊和打造出來的。有些甚至連講話的內容和講話的方式都要經過設計和演練。」

不過這人設為何重要？黃明志說「這些所謂『很假』的東西都是社會大眾需要的，世界很現實也很醜陋，大家都需要一個幻想中的完美偶像可以寄託，就跟到佛廟拜拜的道理一樣。當你做到了符合市場需求的A&R，公司和藝人就可以賺大錢。」

但黃明志也嘆，偶像畢竟是人，也會改變也會出錯，「但其實大家都心知肚明，我們每一個人都不是乾淨的，都有著自己的缺點，都有慾望，都會貪婪，也都有黑暗和醜陋的一面，只是大家不願意承認罷了...這世界其實也就只有『神』才會是完美的。」

他還打趣說，過去他就曾為了人設，和經紀公司討論，甚至他還問「我就提出，如果黃明志的『A&R』是一個在銀幕上粗言穢語比中指，寫的歌亂七八糟，腥膻色樣樣來，煙酒黃賭不拘，每天抱著大奶妹拍MV，沒事就幹幹政府。這樣的話是不是以後做什麼都不會有『人設崩壞』的問題了呢？錢賺少一點沒關係，不然以後會更痛苦。」

這種提議當然被前經紀人打槍說：「不可以，不賺錢」，不過後來前經紀人看似也動搖了說：「好吧，那我們再想想辦法，看如何把黃明志送到萬人演唱會的舞台上比中指罵粗話...然後再開著跑車回別墅X大奶妹...」有網友也呼應「我喜歡你就是因為看到你做自己，這說來容易實行起來很難」，不過也有人認為黃明志是想為王力宏開脫「明白你想為朋友說好話，但不可以把問題全部賴在人設，渣就是渣，有錯就認。」

談到偶像人設，當年最為人津津樂道的莫過於「范曉萱」，范曉萱初出道以「小魔女」形象走紅，《健康歌》大紅大紫傳誦大街小巷，甜美形象十分「賺錢」，但後來被踢爆她是大菸槍，本人長期扮甜美也十分不快樂，後來索性染髮、紋身「做自己」，並憑藉多首創作轉型成功贏得好評。