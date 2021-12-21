南投縣政府文化局局長林榮森今天致贈親筆揮毫之書法作品予國家圖書館典藏。林榮森是知名書法藝術家，醉心筆墨已40年，逢甲大學漢字文化中心主任蕭世瓊曾讚賞他書法功力深厚，集百家之長，風格獨樹一幟，稱之為「森派書法」。

林榮森投入書寫，獲獎無數，包括全省美展連續三年榮獲前三名並取得永久免審查資格、教育部文藝創作獎第一名、全國美展第一名、臺北市美展特優、中山文藝書法獎、中興文藝書法獎及中國文藝獎章等，並歷任全國美展、全省美展、大墩美展、南瀛美展、玉山美展、磺溪美展、全國學生美展等評審委員及大墩美展籌備委員等。

此外，林榮森著有《章草書法研究》、《徐渭書法藝術之研究》、《林榮森歷年得獎暨參展作品選輯》、《點線的樂章—林榮森書法作品集》、《筆墨謳歌—林榮森書法創作展專集》、《線條心事—林榮森書法展專輯》及《墨瀋映象—林榮森書法創作展專輯》，並曾發表書法、文學等學術論文及相關論述近五十篇。

國圖曾淑賢館長表示，隨著社會各界對圖書館事業的重視和支持，每年有眾多當代名人和作家將手稿和書畫作品捐贈國圖，這些作品在國圖均得到妥善的保存和廣泛利用。國圖非常感謝林榮森對文化傳承的支持，除了完整保存其珍貴墨寶外，也會透過「當代名人手稿典藏系統」向全球開放，提供讀者閱覽、欣賞及研究之用。