民眾黨南投縣黨部就將黨部規畫成外送員休息室，提供茶水點心、讓外送員有休息的地方，讓南投地方的外送員直呼好暖心。(民眾黨南投黨部提供／吳建輝南投傳真)

根據勞動部統計全台約有超過8萬個美食外送員，每天風吹日曬雨淋在道路間穿梭，還得趁著空檔蹲在路邊吃飯，擔心被人檢舉，民眾黨南投縣黨部就將黨部規畫成外送員休息室，提供茶水點心、讓外送員有休息的地方，讓南投地方的外送員直呼好暖心。

外送員廖小姐說，外送工作雖然辛苦，不過只要多跑一點單，賺得就有機會比上班族還要多，雖然大家覺得很危險或是操勞，但只要聽到民眾的一句辛苦了，就會覺得很開心，也感謝黨部提供這麼好的環境，讓我們可以休息的場域，不用再躲到沒有人的地方，還擔心被檢舉。

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔表示，受到疫情影響，民眾使用外送平台的頻率大幅提升，但卻因為防疫規定，外送員無法在超商、加油站等公共場所休息或吃飯，只能躲在偏遠路旁，還要擔心被民眾檢舉，因此與同仁討論後，將辦公室一半的公共區域讓出，規劃成外送員休息站。

簡千翔說，之前柯市長到訪南投時，也有跟他提起休息站的想法，獲得柯市長認同，他也建議可以多考量外送員需求。像是準備雨衣、插座、交換用的行動電源，甚至可以舉辦外送員勞權議題講座，未來黨部也會朝著這些目標前進，提供給外送員更多的能量。