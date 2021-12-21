大成(1210)下午參加證交所業績發表會，對於原物料的飆漲，董事長韓家宇直言，回不去了，黃小玉的飆漲要在疫情緩和之下，才有可能回穩，但就算價格下來，空間也不會太多，目前全球重視碳足跡、碳中和，環保成本會增加，未來的成本將會墊高。他說，受原物料飆漲及疫情的影響，Q2、Q3業績受到衝擊，Q4不會比Q3差，嘉義馬稠後新廠明年首季產能將逐漸增加下，營運表會越來越順。

全球受到疫情的影響，今年開始全球斷鏈，無法把貨品即時抵達，韓家宇說，首季大家還沒感受到威力，第2、3季原物料開始飆漲，公司獲利就下來了，特別是台灣在5月15日宣布三級警戒，過去沙拉油每月銷售都超過20萬桶，宣布警戒後，每月銷售落到僅存6萬。疫情使得民眾消費習慣很大的改變，5~7月公司冷凍食品業績成長1倍，但餐飲表現很不好，公司的電商平台-大成安心購，發展的極快，業績大幅成長，獲利也相當好。

現階段疫情緩和，大成下餐飲事業開始回溫，韓家宇說，旗下的炸豬排店回溫的情形非常好，特別是南部好很多，表現優於北部，若是一直維持加零的情形，將會漸漸恢復到以常的水準。至於先前推出的植物肉，短期就竄起，表現超出預期，並已經出貨新加坡等地，未來將會大打國際盃。

今年大成除了遇到原物料飆漲和疫情的逆風，海外投資也有狀況，韓家宇說，公司在海外緬甸投資，沒想到會遇到政變，所以已經將此地的投資進行清算，這項投資案總額約5億元新台幣，大成占一半，目前已經把自已的投資減為零，未來不會再認列損失。

大成總經理莊坤炎則指出，飼料、油脂質和肉品台灣市都是穩定的，疫情解封後需求增加，預期將會有小幅度成長的空間，至於雞、豬價這要看穀物的行情外，還要看國外進口的數量，疫情趨緩後，樂觀看待雞、豬價將維持平穩或微幅的上漲。

至於明年原物料走勢，大成指出，運費受疫情影響很大，不只是塞港問題，中國大陸經濟放緩時，政策會做基建的刺激，這會快速拉升市場需求推動價格，但若疫情能緩和，問題應該會好一些。而原物料則是有結構性的改變，目前大陸玉米量是不夠支應國內需求，大陸進口會逐步的放大，這會影響全球的供需面。

大成受到原物料大漲、新冠疫情及海外緬甸投資案清算，今年營運受到衝擊，韓家宇說，嘉義馬稠後食品園區延遲了一年，也是受到疫情的影響，專業技師進不來，裝備儀器都無法裝，不過，目前硬體都已經好了，是台南永康廠產能的3倍，明年首季產能將開始逐漸放量生產。