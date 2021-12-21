台中近年房市高漲，台中市2022年公告地價新出爐僅微幅上調0.06％。同樣房市較熱絡桃園、台南，明年分別上調3.57％以及3.55％。市議員賴佳微21日痛批市府說，稅制更利於大地主囤房、囤地，讓青年朋友買房看不到希望。地政局強調，藉由持有稅的穩定性活絡地方產業，帶動台中整體發展。

賴佳微指出，這幾個月來包括監察院、內政部、議會議員與不少專家學者等，大都已經提醒市府，公告地價偏離市價的行情會利於大地主與建商囤地炒房。台中在2020年大降公告地價後，整個地價占市價比僅10 .86％，這個數字不僅是六都最低，更是台灣本島各縣市中的最低比例。

賴佳微表示，盧市長前幾天在議會答覆質詢時說她聽到了，但台中最新出爐的公告地價卻僅微幅調整0.06％，到底有誰會相信台中市這兩年土地只漲了0.06％？台中市原先就已經嚴重偏離市場行情，市府不但無視這兩年土地飆漲、無視監察院要求的檢討、更無視這幾個月以來議員對市長的質疑。

賴佳微說，房市同樣熱絡的桃園、台南都有做合理調整。就是想不透盧市長為何對於遏止炒房這麼消極。台中最新公告地價持續違反市場行情，受益良多莫過於像擁有60幾筆土地的大地主顏寬恒，市府讓這些4％的大地主能夠用很低代價囤地，更不願意釋出土地，讓年輕人擁房更只會是一個夢想。

地政局表示，地價評議委員會考量2016年公告地價調整幅度較大，民眾稅賦負擔能力較大及社會經濟狀況欠佳，將2020年台中市公告地價平均調降20.06％，落實市府輕稅簡政的施政原則，同時兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。明年公告地價調整16日召開地價及標準地價評議委員會，經與會專家、學者、地方民意代表依循合法程序作出會議決議。

地政局強調，考量新冠肺炎疫情趨於緩和，各行各業目前仍在復甦階段，市府應給民眾最大支持，決議台中市公告地價持平僅微幅上調0.06％，盼藉由持有稅的穩定性活絡地方產業，讓商場、工廠願意進駐台中，增加服務及就業機會，也讓外地人願意在台中置產，安身立命，帶動台中整體發展。