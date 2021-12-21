針對臨時會流會一事，林易瑩強調一切按照議事規則程序進行。（林易瑩提供／洪榮志台南傳真）

111年度台南市總預算審查進度緩慢，市議會加開臨時會審查。不料，10天的臨時會期間，已有1次因清點人數不足散會，另1次因人數不足流會，21日又因人數不足流會。事後，國民黨團不滿主席林易瑩故意流會，痛批預算審查不是主席個人秀，今天天氣又冷又陰雨，交通大打結，林卻刻意杯葛2次休息10分鐘後，9點43分即敲槌宣布流會，讓議員們錯愕不已。林易瑩則否認杯葛預算，並強調一切按照議事規則程序進行。

國民黨團書記長李中岑、張世賢、王家貞、尤榮智、林燕祝、李鎮國、蔡淑惠、許至椿、盧崑福等人，高舉「荒謬的個人秀可以休矣」，「意氣之爭傷到誰？讓我們認真審預算」手板表示，今天時代力量的林易瑩擔任主席，原訂審查新聞處及教育局預算，但9點29分39秒鈴聲未響林就敲槌宣布開會，由於只有11人簽到，宣布第1次休息10分鐘；9點39分40秒，宣布第2次休息10分鐘；9點43分議場只有19位議員出席，即宣布人數不足流會。

隨後趕到的林燕祝、李鎮國、謝龍介、王家貞等議員，不解林易瑩為何在還有一半局處預算未審的情況下宣布流會，詢問主席緣由時，沒想到她卻說「我不能夠比蔡育輝寬鬆」；黨團認為，林將議會預算審查當荒謬的個人秀，這場意氣之爭究竟傷到誰？請大家認真審預算吧！

上周五擔任主席時也曾以人數不足為由宣布流會的蔡育輝則指出，他每天一早就出席大會及臨時會，今天因為參加水利局的柳營區八老爺滯洪池及抽水站工程開工儀式，所以無法準時出席議會審查預算；如果林易瑩今天敲槌流會的目的是要議員準時開會，他認同；但若是故意針對人並杯葛預算審查，則深感遺憾。

林易瑩指出，她一切按照議事規則程序進行，2次休息時間未達法定開會人數才敲槌散會，現場也有與議會專委確認程序，為什麼說是她的個人秀？她沒有要杯葛預算；如果真的要說，明明知道預算審不完，卻不準時出席的議員，是否才是延宕預算審查、杯葛預算的最大幫手？希望各位議員依照議事規定出席議會，不負市民所託。

據了解，明年台南市總預算還有教育、民政、財經等委員會合計19個單位尚未完成預算聯席審查，眼看明天臨時會即將閉幕，議會議程雖訂為討論事項、臨時動議，並於大會結束後，接續進行聯席審查111年度台南市總預算暨附屬單位預算案之議程，但一般認為將審查不完，仍需繼續加開臨時會。