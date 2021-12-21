教育部日前舉辦2021第十七屆技職之光頒獎典禮，全台共有1554件參賽，吳鳳科技大學電機工程系陳加哲脫穎而出拿下「技職傑出證照達人獎」，陳加哲說，家裡從事麵店生意，從小看到父母辛苦，立志要有一技之長，想在畢業後馬上投入職場，減輕家裡的經濟負擔，目前有14張證照，考照過程接受訓練雖然辛苦，但成果也很值得。

教育部技職之光被公認為技職教育中的奧斯卡獎，陳加哲從小希望畢業後能馬上投入職場，減輕家裡的負擔，受到吳鳳科大上一屆獲得技職之光的黃柏融影響，在學期間共考取14張證照，其中還有5張乙級證照。陳加哲說，考照過程雖辛苦，但也受惠良多，感謝學校老師開輔導班、同學一起練習良性競爭，才能拿到這麼多證照。

陳加哲今年9月畢業後就到嘉義在地公司恩旭電機上班，恩旭電機老闆林正仁表示，去年就聘請一樣獲得技職之光的黃柏融到公司上班，發現他們在多領域皆有穩定根基，畢業前已在電機相關領域奠定了良好基礎，可與工作無縫接軌，符合業界需求，因此今年繼續至吳鳳搶聘優秀的技職人才。

吳鳳科大校長蔡宏榮指出，對學生而言，擁有一技之長才能成就人生價值，畢業前除積極培訓考取多張乙級證照，校方也協助學生增加業界實習經驗，成為企業眼中真正有價值的人才，自然成為業界爭相聘用的對象，期許能將吳鳳成為名符其實的技職典範，以培育技職學子的最高學府為目標。