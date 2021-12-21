桃園近十年來，因政府積極開拓發展，成為眾多建設公司購地的黃金地段，隨著多項重大建設接連完工，人潮與錢潮雙漲齊飛，成為六都人口快速成長之冠，未來行情勢不可擋，也帶動周邊重劃區域，特別以過嶺重劃區為例，可同時享有舊市區繁華及巷弄靜謐環境，卻能以甜蜜價格擁有，因此深受周邊地區客青睞。

位於過嶺重劃區核心的「松義美學」，身處舊市區巷弄內，一入巷立刻被幽靜、綠意盎然的環境及整齊街廓吸引，可謂市中心的世外桃源，隨處皆有叢林鳥叫、綠蔭覆地，居住環境品質高。交通方面，快速連接66東西向快速道路、中山高速公路，距離青埔高鐵站只要13分鐘，從中壢區開車過來也只要10分鐘，15分鐘內的車程即可進入過嶺重劃區，房價卻有10萬元的差距，且除了青埔以外，此區亦是主要發展區域，故吸引許多中壢、青埔、楊梅、竹北客層前來看房。

「松義美學」距離青埔高鐵站只要13分鐘。(圖/松義美學提供)

「松義美學」被多所學校包圍，屬搶手黃金學區，鄰近中平國小、過嶺國中、中央大學，亦有多座腹地廣大的公園，包含松永公園、過嶺兒童公園、過嶺森林公園及萬坪埤塘公園休閒預定地等。此外，這裡也是觀音、新屋、楊梅及中壢的四地區交會點，地理位置利多條件，使中壢地政事務所駐點於此；附近也有知名賣場costco好事多及唯二的costco加油站，店家完善、生活機能佳。

附近有知名賣場costco好事多及唯二的costco加油站。(圖/松義美學提供)

專案經理黃楷婷表示，「松義美學」的品牌標誌也有其心境轉換。潛銷時期的鳥兒標誌以黑色呈現，公開銷售時期則變身為彩色鳥，顯示過嶺開發前後脫胎換骨的轉變，經過開墾後煥然一新，擁有新街廓、新環境，成為移居首選。「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏質建築，基地臨面透天厝，故高樓層擁抱絕佳景觀，享舒適棟距，且三面臨路的優質條件戶戶採光佳。棟戶規劃為2棟、138戶，一層5戶兩個電梯；格局規劃26、29坪二房、39坪三房，二房規劃有玄關、前後陽台，以普遍二房物件來說非常稀有。

「松義美學」為過嶺重劃區最後2字頭。(圖/松義美學提供)

因大環境使然，原物料紛紛上漲，令人民最有感的非房價莫屬，但鄰近青埔特區的過嶺重劃區，卻還能以最後2字頭入主環境清幽、生活機能絕佳的新建案，趕緊用甜蜜的價格為生活幸福加溫！